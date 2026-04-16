Оренда нерухомості через рієлтора: що потрібно повідомляти податковій

Рієлтори, які здійснюють посередницьку діяльність у сфері оренди нерухомого майна, подають до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації інформацію про укладені цивільно-правові договори оренди.

Суб’єкти господарювання, які надають посередницькі послуги на ринку оренди нерухомості, зобов’язані повідомляти податкові органи про укладені за їх участю договори. Така вимога прямо передбачена Податковим кодексом України та є частиною контролю за оподаткуванням доходів від оренди. Про це нагадало Головне управління ДПС у Київській області.

Відповідно до ст. 170 Податкового кодексу України, рієлтори, які здійснюють посередницьку діяльність у сфері оренди нерухомого майна, подають до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації інформацію про укладені цивільно-правові договори оренди. Така інформація подається у строки, визначені для подання податкового розрахунку, і за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що формує державну фінансову політику.

Форма подання відповідних відомостей визначена наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497. Вона застосовується всіма суб’єктами господарювання, які надають рієлторські послуги, незалежно від організаційно-правової форми чи системи оподаткування. Така інформація використовується для податкового контролю за правильністю оподаткування доходів від оренди та своєчасністю декларування.

За неподання або несвоєчасне подання інформації передбачена відповідальність згідно з ст. 119-1 Податкового кодексу України. Це стосується як порушення строків, так і недотримання встановленого порядку подання відомостей.

