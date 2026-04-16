  1. В Україні

Оренда нерухомості через рієлтора: що потрібно повідомляти податковій

18:26, 16 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рієлтори, які здійснюють посередницьку діяльність у сфері оренди нерухомого майна, подають до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації інформацію про укладені цивільно-правові договори оренди.
Фото: kyivobl.tax.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суб’єкти господарювання, які надають посередницькі послуги на ринку оренди нерухомості, зобов’язані повідомляти податкові органи про укладені за їх участю договори. Така вимога прямо передбачена Податковим кодексом України та є частиною контролю за оподаткуванням доходів від оренди. Про це нагадало Головне управління ДПС у Київській області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до ст. 170 Податкового кодексу України, рієлтори, які здійснюють посередницьку діяльність у сфері оренди нерухомого майна, подають до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації інформацію про укладені цивільно-правові договори оренди. Така інформація подається у строки, визначені для подання податкового розрахунку, і за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що формує державну фінансову політику.

Форма подання відповідних відомостей визначена наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2017 № 497. Вона застосовується всіма суб’єктами господарювання, які надають рієлторські послуги, незалежно від організаційно-правової форми чи системи оподаткування. Така інформація використовується для податкового контролю за правильністю оподаткування доходів від оренди та своєчасністю декларування.

За неподання або несвоєчасне подання інформації передбачена відповідальність згідно з ст. 119-1 Податкового кодексу України. Це стосується як порушення строків, так і недотримання встановленого порядку подання відомостей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]