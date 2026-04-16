Аренда недвижимости через риелтора: что нужно сообщать налоговой

Риелторы, осуществляющие посредническую деятельность в сфере аренды недвижимого имущества, подают в контролирующий орган по месту своей регистрации информацию о заключенных гражданско-правовых договорах аренды.

Субъекты хозяйствования, предоставляющие посреднические услуги на рынке аренды недвижимости, обязаны сообщать налоговым органам о заключенных при их участии договорах. Такое требование прямо предусмотрено Налоговым кодексом Украины и является частью контроля за налогообложением доходов от аренды. Об этом напомнило Главное управление ГНС в Киевской области.

В соответствии со ст. 170 Налогового кодекса Украины, риелторы, осуществляющие посредническую деятельность в сфере аренды недвижимого имущества, подают в контролирующий орган по месту своей регистрации информацию о заключенных гражданско-правовых договорах аренды. Такая информация подается в сроки, установленные для подачи налогового расчета, и по форме, утвержденной центральным органом исполнительной власти, формирующим государственную финансовую политику.

Форма подачи соответствующих сведений определена приказом Министерства финансов Украины от 13.05.2017 № 497. Она применяется всеми субъектами хозяйствования, предоставляющими риелторские услуги, независимо от организационно-правовой формы или системы налогообложения. Такая информация используется для налогового контроля за правильностью налогообложения доходов от аренды и своевременностью их декларирования.

За непредставление или несвоевременное представление информации предусмотрена ответственность согласно ст. 119-1 Налогового кодекса Украины. Это касается как нарушения сроков, так и несоблюдения установленного порядка подачи сведений.

