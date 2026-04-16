  1. В Україні

Відмивали мільйони від кібератак: Руслан Кравченко повідомив про затримання ще одного хакера

14:09, 16 квітня 2026
Правоохоронці також арештували активи на 11,1 млн доларів США.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про затримання ще одного учасника міжнародного хакерського угруповання, яке здійснювало кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США. Йому повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

«Використовуючи шкідливе програмне забезпечення злочинна мережа викрадала конфіденційну інформацію та документи жертв і вимагала викуп за їх повернення або нерозголошення.

Незаконно набуті кошти перераховували на підконтрольні криптогаманці, потім обготівковували та легалізовували в Україні – зокрема, через купівлю нерухомості та іншого дорогого майна», - заявив він.

За його словами, орієнтовна сума завданих збитків перевищує 100 млн доларів США.

Під час додаткових обшуків правоохоронці встановили місцезнаходження ще одного співучасника, який відповідав за виведення та легалізацію тіньових коштів. Його затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 399 млн грн.

Загалом у межах розслідування проведено понад 30 обшуків. Арештовано активи на загальну суму понад 80 млн грн, серед яких житлові будинки, квартири, автомобілі, 1 млн доларів США готівкою та криптовалюта еквівалентом близько 8,3 млн доларів США.

Раніше у цій справі про підозру вже було повідомлено одному з організаторів, який переховувався від іноземного правосуддя, та ще одному учаснику схеми.

Слідство триває. Встановлюються інші причетні особи для їх притягнення до відповідальності.

ОГП Руслан Кравченко

