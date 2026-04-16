Отмывали миллионы от кибератак: Руслан Кравченко сообщил о задержании еще одного хакера

14:09, 16 апреля 2026
Правоохранители также арестовали активы на 11,1 млн долларов США.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании еще одного участника международной хакерской группировки, которая осуществляла кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США. Ему сообщено о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем.

«Используя вредоносное программное обеспечение, преступная сеть похищала конфиденциальную информацию и документы жертв и требовала выкуп за их возврат или неразглашение.

Незаконно полученные средства переводились на подконтрольные криптокошельки, затем обналичивались и легализовывались в Украине — в частности, через покупку недвижимости и другого дорогостоящего имущества», — заявил он.

По его словам, ориентировочная сумма причиненного ущерба превышает 100 млн долларов США.

Во время дополнительных обысков правоохранители установили местонахождение еще одного соучастника, который отвечал за вывод и легализацию теневых средств. Он задержан в порядке ст. 208, 615 УПК Украины. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в размере 399 млн грн.

Всего в рамках расследования проведено более 30 обысков. Арестованы активы на общую сумму более 80 млн грн, среди которых жилые дома, квартиры, автомобили, 1 млн долларов США наличными и криптовалюта в эквиваленте около 8,3 млн долларов США.

Ранее по этому делу о подозрении уже было сообщено одному из организаторов, который скрывался от иностранного правосудия, а также еще одному участнику схемы.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие причастные лица для привлечения их к ответственности.

ОГП Руслан Кравченко

