Генерал-майор Віктор Ніколюк призначений новим командувачем ОК «Схід»

17:12, 16 квітня 2026
До цього оперативне командування очолював бригадний генерал Дмитро Братішка.
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Геннадій Шаповалов відрекомендував особовому складу нового командувача оперативного командування «Схід» генерал-майора Віктора Ніколюка.

Як зазначили у Сухопутних військах ЗСУ, командувач заслухав доповідь про оперативну обстановку в зоні відповідальності, визначив основні завдання та пріоритети. Доручив зосередитися на якісному виконанні бойових завдань, всебічно сприяти розвитку підпорядкованих військових частин, забезпечувати їх боєздатність, контролювати та постійно підвищувати рівень підготовки.

Віктор Ніколюк – досвідчений військовий, командував 92 окремою механізованою бригадою, 169 Навчальним центром та оперативним командуванням «Північ». На початку повномасштабного вторгнення керував обороною Чернігівщини. 10 березня 2022 року отримав звання Героя України.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд хоче змінити підстави для скасування рішень загальних зборів кооперативів та ОСББ

КГС ВС просить Корпоративну палату  відступити від застарілих висновків щодо наявності кворуму для проведення загальних зборів.

Нова модель соцдопомоги може обійтися бюджету у 50 млрд грн — Мінфін попереджає про ризики для бюджету

У парламенті пропонують запровадити механізм, за яким базова величина для розрахунку соціальної допомоги не може бути нижчою за прожитковий мінімум.

Закон про військовий збір звільнив депутатів від звітності за використання компенсацій із бюджету

Закон про військовий збір набрав чинності разом із правом депутатів не звітувати за свої витрати.

Податкова палата КАС ВС ініціювала звернення до Страсбурга через фіксовані штрафи, які порушують право на мирне володіння майном

КАС ВС звернувся до ЄСПЛ за консультативним висновком щодо пропорційності санкцій.

Батьківство загиблого військового може встановлюватись у цивільному процесі на підставі експертизи з кримінальної справи — ВС

Верховний Суд підтвердив допустимість використання експертного висновку з кримінального провадження у цивільній справі про батьківство.

