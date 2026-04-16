Генерал-майор Віктор Ніколюк призначений новим командувачем ОК «Схід»

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор Геннадій Шаповалов відрекомендував особовому складу нового командувача оперативного командування «Схід» генерал-майора Віктора Ніколюка.

До цього оперативне командування очолював бригадний генерал Дмитро Братішка.

Як зазначили у Сухопутних військах ЗСУ, командувач заслухав доповідь про оперативну обстановку в зоні відповідальності, визначив основні завдання та пріоритети. Доручив зосередитися на якісному виконанні бойових завдань, всебічно сприяти розвитку підпорядкованих військових частин, забезпечувати їх боєздатність, контролювати та постійно підвищувати рівень підготовки.

Віктор Ніколюк – досвідчений військовий, командував 92 окремою механізованою бригадою, 169 Навчальним центром та оперативним командуванням «Північ». На початку повномасштабного вторгнення керував обороною Чернігівщини. 10 березня 2022 року отримав звання Героя України.

