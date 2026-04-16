Генерал-майор Виктор Николюк назначен новым командующим ОК «Восток»

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майор Геннадий Шаповалов представил личному составу нового командующего оперативного командования «Восток» генерал-майора Виктора Николюка.

До этого оперативное командование возглавлял бригадный генерал Дмитрий Братишка.

Как отметили в Сухопутных войсках ВСУ, командующий заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне ответственности, определил основные задачи и приоритеты. Поручил сосредоточиться на качественном выполнении боевых задач, всесторонне способствовать развитию подчиненных воинских частей, обеспечивать их боеспособность, контролировать и постоянно повышать уровень подготовки.

Виктор Николюк – опытный военный, командовал 92 отдельной механизированной бригадой, 169 Учебным центром и оперативным командованием «Север». В начале полномасштабного вторжения руководил обороной Черниговской области. 10 марта 2022 года получил звание Героя Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.