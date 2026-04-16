Володимир Зеленський отримав нагороду Four Freedoms Awards від імені всього Українського народу

17:28, 16 квітня 2026
Нагороду вручили прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен та Єлизавета Рузвельт у присутності Короля Нідерландів Віллема-Александра та принцеси Беатрікс.
Фото: president.gov.ua
У нідерландському місті Мідделбург Президент України Володимир Зеленський від імені всього Українського народу отримав нагороду Four Freedoms Awards («Чотири свободи») за мужність і стійкість у боротьбі за свободу. Нагороду вручили прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен та Єлизавета Рузвельт у присутності Короля Нідерландів Віллема-Александра та принцеси Беатрікс.

Під час звернення до учасників церемонії нагородження Президент зазначив, що сьогодні в Україні ще один важкий день: лише за одну ніч РФ випустила майже 300 ударних дронів, 19 балістичних ракет і крилаті ракети. Унаслідок обстрілів десятки людей постраждали і, на жаль, є загиблі в Одесі, Києві та Дніпрі. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, чиї життя забрала війна Росії.

«Путін точно знає, що він робить – абсолютно – і на кого він схожий. І його цілком справедливо порівнюють із нацистами. У нього такі самі загарбницькі амбіції – він хоче вирішувати долю народів і чи мають вони право на існування взагалі», – наголосив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, мета Росії – повністю стерти з лиця землі не лише Україну, адже РФ відкрито й неодноразово заявляла, що хоче контролювати всіх своїх сусідів і вирішувати, якою має бути безпека у Європі. Президент акцентував, що свою ідею війни Росія поширила аж до Сирії та Африки.

«Світ не закрив очі на цю війну. Він не віддав Україну на милість загарбника. І це багато чого змінило – до речі, не лише для України. Я переконаний, що саме завдяки цьому ми все ще живемо у світі, що не розділений між загарбниками. У світі, який і досі заснований на цінностях свободи та поваги до людського життя», – заявив Глава держави.

Президент зазначив, що війни тривають, міжнародне право та світовий порядок порушені і, на жаль, люди досі гинуть, але все ще існує переконлива більшість країн, які визнають, що війна та вбивство людей не є нормою, а агресію та насильство потрібно зупинити.

«Свобода – це те, що люди виборюють для себе й для своїх дітей. Це те, що треба захищати. І вона завжди потребує міцного фундаменту – безпекового, правового, культурного та освітнього, а також чогось глибшого – чогось, що люди відчувають. Фундаменту, який дає чітко зрозуміти: зло буде покаране. Покаране беззастережно», – акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що війни повертаються, бо ті, хто їх починає, не вірять у відповідальність. Тому мають бути закон, міжнародне право й міжнародна спільнота, яка забезпечує його дотримання. Володимир Зеленський зазначив, що критично важлива підтримка України зброєю, особливо засобами ППО, необхідні спільна дипломатична робота над припиненням війни й тиск на Росію.

«Але так само важливо, щоб Росія понесла відповідальність за цю агресію – у юридичному та практичному сенсі. І щоб російські воєнні злочинці не насолоджувалися нормальним життям, а отримали справедливі вироки. Це необхідно. Так само, як це було необхідно після Другої світової війни», – зазначив Президент.

