Владимир Зеленский получил награду Four Freedoms Awards от имени всего украинского народа

В нидерландском городе Мидделбург Президент Украины Владимир Зеленский от имени всего украинского народа получил награду Four Freedoms Awards («Четыре свободы») за мужество и стойкость в борьбе за свободу. Награду вручили премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и Елизавета Рузвельт в присутствии Короля Нидерландов Виллема-Александра и принцессы Беатрикс.

Во время обращения к участникам церемонии награждения Президент отметил, что сегодня в Украине еще один тяжелый день: только за одну ночь РФ выпустила почти 300 ударных дронов, 19 баллистических ракет и крылатые ракеты. В результате обстрелов десятки людей пострадали и, к сожалению, есть погибшие в Одессе, Киеве и Днепре. Присутствующие почтили минутой молчания память тех, чьи жизни унесла война России.

«Путин точно знает, что он делает — абсолютно — и на кого он похож. И его вполне справедливо сравнивают с нацистами. У него такие же захватнические амбиции — он хочет решать судьбу народов и имеют ли они право на существование вообще», — подчеркнул Глава государства.

По словам Владимира Зеленского, цель России — полностью стереть с лица земли не только Украину, поскольку РФ открыто и неоднократно заявляла, что хочет контролировать всех своих соседей и решать, какой должна быть безопасность в Европе. Президент акцентировал, что свою идею войны Россия распространила вплоть до Сирии и Африки.

«Мир не закрыл глаза на эту войну. Он не отдал Украину на милость захватчика. И это многое изменило — кстати, не только для Украины. Я убежден, что именно благодаря этому мы все еще живем в мире, не разделенном между захватчиками. В мире, который до сих пор основан на ценностях свободы и уважения к человеческой жизни», — заявил Глава государства.

Президент отметил, что войны продолжаются, международное право и мировой порядок нарушены и, к сожалению, люди продолжают погибать, но все еще существует убедительное большинство стран, которые признают, что война и убийство людей не являются нормой, а агрессию и насилие необходимо остановить.

«Свобода — это то, что люди отстаивают для себя и своих детей. Это то, что нужно защищать. И она всегда требует прочного фундамента — безопасности, правового, культурного и образовательного, а также чего-то более глубокого — того, что люди чувствуют. Фундамента, который четко дает понять: зло будет наказано. Наказано безусловно», — акцентировал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что войны возвращаются, потому что те, кто их начинает, не верят в ответственность. Поэтому должны существовать закон, международное право и международное сообщество, обеспечивающее его соблюдение. Владимир Зеленский отметил, что критически важна поддержка Украины оружием, особенно средствами ПВО, необходимы совместная дипломатическая работа по прекращению войны и давление на Россию.

«Но так же важно, чтобы Россия понесла ответственность за эту агрессию — в юридическом и практическом смысле. И чтобы российские военные преступники не наслаждались нормальной жизнью, а получили справедливые приговоры. Это необходимо. Так же, как это было необходимо после Второй мировой войны», — отметил Президент.

