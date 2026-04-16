Батьків, які залишили дитину в пологовому, позбавляють прав і зобов’язують платити аліменти

18:17, 16 квітня 2026
Що передбачає закон, якщо новонародженого залишили в пологовому, і які наслідки чекають на батьків.
В Україні фіксують випадки, коли батьки залишають новонароджених у пологових будинках, не забираючи їх після народження. Такі дії можуть мати серйозні правові наслідки — аж до позбавлення батьківських прав.

Йдеться про ситуації, коли дитина фактично залишається без батьківського піклування з перших днів життя. Закон прямо зобов’язує матір і батька — незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі — забрати новонародженого із закладу охорони здоров’я.

Якщо батьки цього не роблять, за рішенням органу опіки та піклування дитину можуть забрати інші родичі — зокрема баба чи дід.

Водночас закон передбачає винятки, вказують у Мін’юсті. Дитину можуть залишити в лікарні, якщо вона має істотні вади фізичного чи психічного розвитку або існують інші обставини, що мають вагоме значення.

У разі безпідставного залишення дитини в пологовому будинку батькам загрожує сімейно-правова відповідальність — позбавлення батьківських прав. Це означає:

  • втрату особистих немайнових прав щодо дитини та обов’язків із її виховання;
  • втрату можливості бути законним представником;
  • припинення права на державну допомогу та пільги, пов’язані з дітьми;
  • заборону бути усиновлювачем, опікуном чи піклувальником;
  • втрату майнових прав, що виникають із батьківства (зокрема права на утримання, спадкування або пенсію у разі втрати годувальника);
  • втрату інших прав, заснованих на спорідненості з дитиною.

Водночас навіть після позбавлення батьківських прав обов’язок утримувати дитину залишається. Суд разом із таким рішенням визначає стягнення аліментів.

Якщо законні представники дитини відмовляються отримувати ці кошти, суд ухвалює рішення про їх перерахування на особистий рахунок дитини в державному банку. Відкрити його необхідно протягом місяця після набрання рішенням законної сили.

діти аліменти мінюст Міністерство юстиції України вагітність та пологи

