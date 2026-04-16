Родителей, которые оставили ребенка в родильном доме, лишают прав и обязывают платить алименты

18:17, 16 апреля 2026
Что предусматривает закон, если новорожденного оставили в родильном доме, и какие последствия ждут родителей.
В Украине фиксируют случаи, когда родители оставляют новорожденных в родильных домах, не забирая их после рождения. Такие действия могут иметь серьезные правовые последствия — вплоть до лишения родительских прав.

Речь идет о ситуациях, когда ребенок фактически остается без родительского попечения с первых дней жизни. Закон прямо обязывает мать и отца — независимо от того, состоят ли они в браке — забрать новорожденного из учреждения здравоохранения.

Если родители этого не делают, по решению органа опеки и попечительства ребенка могут забрать другие родственники — в частности бабушка или дедушка.

В то же время закон предусматривает исключения, указывают в Минюсте. Ребенка могут оставить в больнице, если он имеет существенные пороки физического или психического развития или существуют другие обстоятельства, имеющие весомое значение.

В случае безосновательного оставления ребенка в родильном доме родителям грозит семейно-правовая ответственность — лишение родительских прав. Это означает:

  • утрату личных неимущественных прав в отношении ребенка и обязанностей по его воспитанию;
  • утрату возможности быть законным представителем;
  • прекращение права на государственную помощь и льготы, связанные с детьми;
  • запрет быть усыновителем, опекуном или попечителем;
  • утрату имущественных прав, возникающих из родительства (в частности права на содержание, наследование или пенсию в случае потери кормильца);
  • утрату других прав, основанных на родстве с ребенком.

В то же время даже после лишения родительских прав обязанность содержать ребенка сохраняется. Суд вместе с таким решением определяет взыскание алиментов.

Если законные представители ребенка отказываются получать эти средства, суд принимает решение об их перечислении на личный счет ребенка в государственном банке. Открыть его необходимо в течение месяца со дня вступления решения в законную силу.

Лента новостей

