Як військовим у відрядженні отримати статус УБД: чіткий порядок дій

Детальний порядок дій для військових, які зіткнулися з відмовою або затягуванням.

Військовослужбовці, які виконують бойові завдання у відрядженні до інших підрозділів, можуть стикатися з труднощами під час оформлення статусу учасника бойових дій (УБД). В Офісі Військового омбудсмана пояснили, як діяти у таких випадках і куди звертатися у разі відмови.

Проблеми найчастіше виникають через особливості обліку служби: підрозділи, до яких військових відряджають, інколи відмовляються видавати довідки про участь у бойових діях, посилаючись на відсутність відповідних наказів.

У таких ситуаціях військовослужбовець має подати рапорт своєму безпосередньому командиру у військовій частині, де він проходить службу за штатом. Після цього командування повинне направити запит до підрозділу, куди військового відряджали, для отримання підтвердження участі в бойових діях.

Якщо ж командири не виконують цих дій або затягують процес, військовому рекомендують подавати скаргу до Офісу Військового омбудсмана.

Водночас зазначається, що частину проблем із оформленням статусу УБД вдалося врегулювати після впровадження електронної системи обліку, однак окремі випадки досі потребують індивідуального реагування.

Приклад

Військовослужбовець Олексій, який до війни працював металургом і виїхав із Бахмута до Полтавської області, був мобілізований та служив сапером. У липні 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині він зазнав поранень унаслідок атаки безпілотника.

Попри це, він не міг отримати довідку про участь у бойових діях: підрозділ, до якого його відрядили, відмовляв через відсутність наказу. Водночас саме цей підрозділ раніше видав йому довідку про обставини поранення, що підтверджувало його участь у бойових діях.

Після звернення зі скаргою до Офісу Військового омбудсмана ситуація змінилася — необхідні документи оформили, і військовий отримав статус учасника бойових дій.

