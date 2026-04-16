Как военнослужащим в командировке получить статус УБД: четкий порядок действий

Детальный порядок действий для военнослужащих, которые столкнулись с отказом или затягиванием.

Военнослужащие, которые выполняют боевые задачи в командировке в другие подразделения, могут сталкиваться с трудностями при оформлении статуса участника боевых действий (УБД). В Офисе Военного омбудсмана объяснили, как действовать в таких случаях и куда обращаться в случае отказа.

Проблемы чаще всего возникают из-за особенностей учета службы: подразделения, в которые военнослужащих направляют в командировку, иногда отказываются выдавать справки об участии в боевых действиях, ссылаясь на отсутствие соответствующих приказов.

В таких ситуациях военнослужащий должен подать рапорт своему непосредственному командиру в воинской части, где он проходит службу по штату. После этого командование должно направить запрос в подразделение, куда военнослужащий был направлен в командировку, для получения подтверждения участия в боевых действиях.

Если же командиры не выполняют этих действий или затягивают процесс, военнослужащему рекомендуют подавать жалобу в Офис Военного омбудсмана.

В то же время отмечается, что часть проблем с оформлением статуса УБД удалось урегулировать после внедрения электронной системы учета, однако отдельные случаи до сих пор требуют индивидуального реагирования.

Пример

Военнослужащий Алексей, который до войны работал металлургом и выехал из Бахмута в Полтавскую область, был мобилизован и служил сапером. В июле 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области он получил ранения в результате атаки беспилотника.

Несмотря на это, он не мог получить справку об участии в боевых действиях: подразделение, в которое его направили в командировку, отказывало из-за отсутствия приказа. В то же время именно это подразделение ранее выдало ему справку об обстоятельствах ранения, что подтверждало его участие в боевых действиях.

После обращения с жалобой в Офис Военного омбудсмана ситуация изменилась — необходимые документы оформили, и военнослужащий получил статус участника боевых действий.

