Якщо «шахед» за 50 км — потяг зупиняють і евакуюють пасажирів: як УЗ реагує на дрони

19:25, 16 квітня 2026
Як працює система безпеки Укрзалізниці під час атак дронів і що важливо знати пасажирам.
Фото: УП
В Україні у разі наближення російських дронів-камікадзе типу «Шахед» до пасажирських потягів застосовують спеціальні заходи безпеки. Про це повідомив член наглядової ради «Укрзалізниці» та радник Офісу Президента Сергій Лещенко.

Якщо безпілотник підлітає на відстань близько 50 кілометрів, поїзд зупиняють, а пасажирів евакуюють із вагонів.

За його словами, «Укрзалізниця» має доступ до даних Повітряних сил, що дозволяє відстежувати траєкторію руху ворожих дронів і оперативно ухвалювати рішення щодо безпеки пасажирів.

«Влучання «Шахеда» в пасажирський потяг — це неминуча смерть, адже вижити в умовах обмеженого простору шанси дуже низькі», — наголосив Лещенко в ефірі «Київського часу».

Водночас, якщо дрон пролітає повз або його знищують сили протиповітряної оборони, потяг продовжує рух за маршрутом без додаткових зупинок.

