Если «шахед» за 50 км — поезд останавливают и эвакуируют пассажиров: как УЗ реагирует на дроны

Как работает система безопасности Укрзализныци во время атак дронов и что важно знать пассажирам.

В Украине в случае приближения российских дронов-камикадзе типа «Шахед» к пассажирским поездам применяют специальные меры безопасности. Об этом сообщил член наблюдательного совета «Укрзализныци» и советник Офиса Президента Сергей Лещенко.

Если беспилотник подлетает на расстояние около 50 километров, поезд останавливают, а пассажиров эвакуируют из вагонов.

По его словам, «Укрзализныця» имеет доступ к данным Воздушных сил, что позволяет отслеживать траекторию движения вражеских дронов и оперативно принимать решения по безопасности пассажиров.

«Попадание «Шахеда» в пассажирский поезд — это неминуемая смерть, ведь выжить в условиях ограниченного пространства шансы очень низкие», — подчеркнул Лещенко в эфире «Киевского времени».

В то же время, если дрон пролетает мимо или его уничтожают силы противовоздушной обороны, поезд продолжает движение по маршруту без дополнительных остановок.

