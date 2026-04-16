  1. В Украине

Если «шахед» за 50 км — поезд останавливают и эвакуируют пассажиров: как УЗ реагирует на дроны

19:25, 16 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Как работает система безопасности Укрзализныци во время атак дронов и что важно знать пассажирам.
Фото: УП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине в случае приближения российских дронов-камикадзе типа «Шахед» к пассажирским поездам применяют специальные меры безопасности. Об этом сообщил член наблюдательного совета «Укрзализныци» и советник Офиса Президента Сергей Лещенко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Если беспилотник подлетает на расстояние около 50 километров, поезд останавливают, а пассажиров эвакуируют из вагонов.

По его словам, «Укрзализныця» имеет доступ к данным Воздушных сил, что позволяет отслеживать траекторию движения вражеских дронов и оперативно принимать решения по безопасности пассажиров.

«Попадание «Шахеда» в пассажирский поезд — это неминуемая смерть, ведь выжить в условиях ограниченного пространства шансы очень низкие», — подчеркнул Лещенко в эфире «Киевского времени».

В то же время, если дрон пролетает мимо или его уничтожают силы противовоздушной обороны, поезд продолжает движение по маршруту без дополнительных остановок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрзализныця

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]