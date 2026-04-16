  1. В Україні

Обов’язковий техогляд для всіх автомобілів можуть запровадити до 2027 року

21:21, 16 квітня 2026
Уряд готує законопроєкт, який передбачає регулярний техконтроль для всіх авто відповідно до вимог ЄС.
Обов’язковий техогляд для всіх автомобілів можуть запровадити до 2027 року
В Україні готуються повернути обов’язковий технічний огляд для всіх автомобілів — відповідні зміни до законодавства мають ухвалити до кінця 2027 року. Ініціатива пов’язана з євроінтеграційними зобов’язаннями та наближенням правил до стандартів ЄС.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач. За його словами, наразі в Україні відсутній обов’язковий періодичний техконтроль для більшості легкових авто, однак ситуацію планують змінити через ухвалення нового законопроєкту.

Уряд уже працює над документом, який передбачає запровадження регулярного техогляду для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями. Таке зобов’язання Україна взяла на себе в межах співпраці з Євросоюзом.

Водночас питання залишається політично дискусійним. Частина народних депутатів виступає проти нововведення, вказуючи на додаткове фінансове навантаження для громадян під час війни. У міністерстві визнають ці застереження, однак наголошують: технічний контроль є важливим елементом безпеки дорожнього руху.

Окремо Україна має впровадити ще один інструмент, який давно діє в ЄС, — перевірки технічного стану автомобілів безпосередньо на дорогах. Йдеться про можливість зупинки транспорту для оперативного контролю та ухвалення рішення щодо його подальшої експлуатації, вказує УНІАН.

Для цього необхідно не лише змінити законодавство, а й забезпечити відповідну інфраструктуру — зокрема мобільні комплекси технічної перевірки. За словами Деркача, це також є частиною євроінтеграційних вимог, які Україна має виконати.

