Обязательный техосмотр для всех автомобилей могут ввести до 2027 года

Правительство готовит законопроект, который предусматривает регулярный техконтроль для всех автомобилей в соответствии с требованиями ЕС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине готовятся вернуть обязательный технический осмотр для всех автомобилей — соответствующие изменения в законодательство должны быть приняты до конца 2027 года. Инициатива связана с евроинтеграционными обязательствами и приведением правил к стандартам ЕС.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач. По его словам, сейчас в Украине отсутствует обязательный периодический техконтроль для большинства легковых автомобилей, однако ситуацию планируют изменить через принятие нового законопроекта.

Правительство уже работает над документом, который предусматривает введение регулярного техосмотра для всех транспортных средств, включая легковые автомобили. Такое обязательство Украина взяла на себя в рамках сотрудничества с Евросоюзом.

В то же время вопрос остается политически дискуссионным. Часть народных депутатов выступает против нововведения, указывая на дополнительную финансовую нагрузку для граждан во время войны. В министерстве признают эти замечания, однако подчеркивают: технический контроль является важным элементом безопасности дорожного движения.

Отдельно Украина должна внедрить еще один инструмент, который давно действует в ЕС, — проверки технического состояния автомобилей непосредственно на дорогах. Речь идет о возможности остановки транспорта для оперативного контроля и принятия решения о его дальнейшей эксплуатации, отмечает УНИАН.

Для этого необходимо не только изменить законодательство, но и обеспечить соответствующую инфраструктуру — в частности мобильные комплексы технической проверки. По словам Деркача, это также является частью евроинтеграционных требований, которые Украина должна выполнить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.