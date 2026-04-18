У Бородянці 11-річного хлопчика на смерть засипало піском

Дитину дістали без свідомості, однак після реанімації медики констатували смерть.

Фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Бородянці загинув 11-річний хлопчик — його засипало піском. Про це повідомили в ДСНС.

Зазначається, що дитина 2015 року народження опинилася під шаром піску. Рятувальники дістали хлопчика без свідомості.

Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.