  1. В Україні

У Бородянці 11-річного хлопчика на смерть засипало піском

08:12, 18 квітня 2026
Дитину дістали без свідомості, однак після реанімації медики констатували смерть.
Фото: ДСНС
У Бородянці загинув 11-річний хлопчик — його засипало піском. Про це повідомили в ДСНС.

Зазначається, що дитина 2015 року народження опинилася під шаром піску. Рятувальники дістали хлопчика без свідомості.

Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть.

Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

ДСНС Київська область

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховний Суд визнав позапроцесуальні розмови неналежним доказом в кримінальних провадженнях

Верховний Суд постановив, що «щире зізнання», отримане поліцією поза протоколом та без адвоката, є юридично нікчемним.

Бот чи користувач: ВАКС викрив схему співробітника СБУ через технічні параметри Telegram

Вищий антикорупційний суд довів: цифрові сліди в Telegram неможливо приховати за маскою бота.

Операції з криптовалютою як фактор ризику: суд дозволив банку розірвати відносини з клієнтом

Апеляційний суд визнав правомірним обмеження банком доступу до рахунків клієнта, який здійснював операції з криптовалютою

ПДВ для ФОП та вимоги МВФ: чи вдасться Уряду відтермінувати податкову реформу

Уряд переконав МВФ, що стабільність ринку важливіша за графік реформ.

Що вирішують суди у спорах про мобілізацію ТЦК заброньованих працівників критичних підприємств — огляд судової практики

Суди по-різному підходять до спорів про бронювання: вирішальним стає не статус підприємства, а момент оформлення відстрочки та внесення даних у реєстри.

