  1. В Украине

В Бородянке 11-летнего мальчика засыпало песком до смерти

08:12, 18 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ребёнка извлекли без сознания, однако после реанимационных мероприятий медики констатировали смерть.
Фото: ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Бородянке погиб 11-летний мальчик — его засыпало песком. Об этом сообщили в ГСЧС.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что ребенок 2015 года рождения оказался под слоем песка. Спасатели извлекли мальчика без сознания.

После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСЧС Киевская область

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]