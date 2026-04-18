В Бородянке 11-летнего мальчика засыпало песком до смерти
08:12, 18 апреля 2026
Ребёнка извлекли без сознания, однако после реанимационных мероприятий медики констатировали смерть.
Фото: ГСЧС
В Бородянке погиб 11-летний мальчик — его засыпало песком. Об этом сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что ребенок 2015 года рождения оказался под слоем песка. Спасатели извлекли мальчика без сознания.
После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть.
Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
