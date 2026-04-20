Однією з жертв теракту у Києві став музикант українського гурту «Друге Сонце» Ігор Савченко

У Києві внаслідок теракту 18 квітня загинув музикант українського рок-гурту «Друге Сонце» Ігор Савченко.

Про його загибель повідомила подруга та учасниця колективу Марина Юревич. Вони грали разом з 2010 року.

За її словами, у Ігоря Савченка залишилися дружина Тетяна та донька Аня.

«Ігор, ти був справжнім другом, справжнім рокером, ти ніколи не здавався, ти завжди був поряд, коли весь світ був проти. Ти був опорою, для всіх. Молодий душею, неймовірний. Ти так любив це життя», — написала Марина Юревич.

Гурт «Друге Сонце» був створений восени у 2009 році.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях.

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник.

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано.

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги.

