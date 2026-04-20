Одной из жертв теракта в Киеве стал музыкант украинской группы «Друге Сонце» Игорь Савченко

10:27, 20 апреля 2026
В Киеве в результате теракта 18 апреля погиб музыкант украинской рок-группы «Второе Солнце» Игорь Савченко.
Одной из жертв стрелка18 апреля в Киеве стал музыкант украинской рок-группы «Друге Сонце» Игорь Савченко.

О его гибели сообщила подруга и участница коллектива Марина Юревич. Они играли вместе с 2010 года.

По ее словам, у Игоря Савченко остались жена Татьяна и дочь Аня.

«Игорь, ты был настоящим другом, настоящим рокером, ты никогда не сдавался, ты всегда был рядом, когда весь мир был против. Ты был опорой для всех. Молодой душой, невероятный. Ты так любил эту жизнь», — написала Марина Юревич.

Группа «Друге Сонце» была создана осенью 2009 года.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

