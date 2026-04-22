  В Україні

Хто і як визначає суму допомоги після нещасного випадку на роботі

08:56, 22 квітня 2026
Розмір допомоги визначають за формулою мінімальної зарплати та медичного висновку.
Хто і як визначає суму допомоги після нещасного випадку на роботі
Пенсійний фонд роз’яснив порядок визначення розміру одноразової допомоги для працівників, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Виплату призначають залежно від ступеня втрати професійної працездатності. Цей показник встановлює медико-соціальна експертна комісія або експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Розрахунок здійснюють на основі семи мінімальних заробітних плат, визначених законом на день виникнення права на страхову виплату. Підсумкова сума напряму залежить від відсотка втрати працездатності.

Станом на 1 квітня 2026 року мінімальна зарплата становить 8 647 гривень. Відтак, у разі 100% втрати працездатності одноразова допомога складає 60 529 гривень.

У Пенсійному фонді також звертають увагу: розмір виплати можуть зменшити, якщо під час розслідування встановлено, що ушкодження здоров’я сталося не лише з вини роботодавця, а й через порушення правил охорони праці самим працівником. У такому випадку суму допомоги скорочують, але не більш як на 50%.

Отже, ключовими чинниками для визначення розміру допомоги є медичний висновок щодо втрати працездатності та результати розслідування причин нещасного випадку.

Пенсійний фонд ПФУ трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Велика Палата ВС перегляне власний  висновок про порядок нарахування суддівської винагороди

ВП ВС вирішить, чи може Закон про Держбюджет змінювати розмір суддівської винагороди всупереч профільному закону

До Кабміну подали петицію про дозвіл на короткоствольну зброю для ветеранів

Ветеранам війни пропонують надати право на короткоствольну зброю для самозахисту.

Відцифровані обличчя та англомовні тести: МВС оновить правила іспитів для водіїв

Проєкт наказу МВС врегулює переклад водійських іспитів англійською та процедуру верифікації осіб.

Верховний Суд підтвердив правомірність виселення колишньої дружини з житла після розірвання шлюбу

ВС підтвердив, що після розлучення право користування житлом може припинятися, але виселення можливе лише з урахуванням балансу прав сторін.

Азартні ігри ведуть до боргів та розлучення: які наслідки фіксує судова практика

Мінцифра розпочала масштабне дослідження, щоб отримати об’єктивне уявлення про реальний вплив азартних ігор на українське суспільство.

