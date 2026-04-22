Хто і як визначає суму допомоги після нещасного випадку на роботі

Розмір допомоги визначають за формулою мінімальної зарплати та медичного висновку.

Пенсійний фонд роз’яснив порядок визначення розміру одноразової допомоги для працівників, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Виплату призначають залежно від ступеня втрати професійної працездатності. Цей показник встановлює медико-соціальна експертна комісія або експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Розрахунок здійснюють на основі семи мінімальних заробітних плат, визначених законом на день виникнення права на страхову виплату. Підсумкова сума напряму залежить від відсотка втрати працездатності.

Станом на 1 квітня 2026 року мінімальна зарплата становить 8 647 гривень. Відтак, у разі 100% втрати працездатності одноразова допомога складає 60 529 гривень.

У Пенсійному фонді також звертають увагу: розмір виплати можуть зменшити, якщо під час розслідування встановлено, що ушкодження здоров’я сталося не лише з вини роботодавця, а й через порушення правил охорони праці самим працівником. У такому випадку суму допомоги скорочують, але не більш як на 50%.

Отже, ключовими чинниками для визначення розміру допомоги є медичний висновок щодо втрати працездатності та результати розслідування причин нещасного випадку.

