Кто и как определяет сумму помощи после несчастного случая на работе

Пенсионный фонд разъяснил порядок определения размера единовременной помощи для работников, которые пострадали в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Выплату назначают в зависимости от степени утраты профессиональной трудоспособности. Этот показатель устанавливает медико-социальная экспертная комиссия или экспертная команда по оценке повседневного функционирования лица.

Расчет осуществляют на основе семи минимальных заработных плат, установленных законом на день возникновения права на страховую выплату. Итоговая сумма напрямую зависит от процента утраты трудоспособности.

По состоянию на 1 апреля 2026 года минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен. Соответственно, в случае 100% утраты трудоспособности единовременная помощь составляет 60 529 гривен.

В Пенсионном фонде также обращают внимание: размер выплаты могут уменьшить, если в ходе расследования установлено, что повреждение здоровья произошло не только по вине работодателя, но и вследствие нарушения правил охраны труда самим работником. В таком случае сумму помощи сокращают, но не более чем на 50%.

Таким образом, ключевыми факторами для определения размера помощи являются медицинское заключение об утрате трудоспособности и результаты расследования причин несчастного случая.