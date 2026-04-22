  В Украине

Кто и как определяет сумму помощи после несчастного случая на работе

08:56, 22 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Размер помощи определяют по формуле минимальной заработной платы и медицинского заключения.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд разъяснил порядок определения размера единовременной помощи для работников, которые пострадали в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Выплату назначают в зависимости от степени утраты профессиональной трудоспособности. Этот показатель устанавливает медико-социальная экспертная комиссия или экспертная команда по оценке повседневного функционирования лица.

Расчет осуществляют на основе семи минимальных заработных плат, установленных законом на день возникновения права на страховую выплату. Итоговая сумма напрямую зависит от процента утраты трудоспособности.

По состоянию на 1 апреля 2026 года минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен. Соответственно, в случае 100% утраты трудоспособности единовременная помощь составляет 60 529 гривен.

В Пенсионном фонде также обращают внимание: размер выплаты могут уменьшить, если в ходе расследования установлено, что повреждение здоровья произошло не только по вине работодателя, но и вследствие нарушения правил охраны труда самим работником. В таком случае сумму помощи сокращают, но не более чем на 50%.

Таким образом, ключевыми факторами для определения размера помощи являются медицинское заключение об утрате трудоспособности и результаты расследования причин несчастного случая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]