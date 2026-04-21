Чи можуть перевести військового на нове місце служби без згоди — що каже закон

Переведення можливе лише у визначених випадках: від підвищення по службі до стану здоров’я та організаційних змін.

Фото: 38 окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Переведення військовослужбовця або військовослужбовиці на нове місце служби без їхньої згоди можливе, однак лише у випадках, визначених законодавством.

Відповідні підстави, зокрема, передбачені Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008.

Коли переведення без згоди допускається

Згідно з нормами, переведення без згоди можливе у разі призначення на вищі посади — у порядку просування по службі.

Також це допускається при переведенні на рівнозначні посади:

у зв’язку зі скороченням штатів або організаційними змінами

за станом здоров’я — на підставі висновку військово-лікарської комісії

з урахуванням професійних і ділових якостей — за результатами атестування

у випадках прямої службової залежності з близькими особами

Крім того, можливе переведення на нижчі посади без згоди — якщо неможливо призначити на рівнозначну посаду під час скорочення, за станом здоров’я або за результатами атестування.

Окремо передбачено, що переведення можливе і у разі застосування покарання у вигляді службового обмеження, якщо військовий не може залишатися на посаді, пов’язаній із керівництвом підлеглими.

Коли переведення заборонене

Закон визначає випадки, коли переведення без згоди не допускається. Зокрема, якщо військовослужбовець:

за станом здоров’я не може проходити службу в іншій місцевості

має членів сім’ї, які не можуть проживати там за медичними показниками

потребує догляду за непрацездатними чи хворими родичами (за наявності підтвердних документів)

Водночас військовослужбовців, які проходять службу за призовом, можуть переміщувати без їхньої згоди — у зв’язку зі службовою необхідністю або за станом здоров’я.

Гарантії для військових із дітьми та вагітних

Окремі гарантії передбачені для вагітних та військовослужбовців із дітьми. Їх заборонено без згоди переводити на нижчі посади з причин, пов’язаних із:

вагітністю

наявністю дітей до 3 років (до 6 — за медичними показниками)

статусом одинокого батька чи матері та наявністю дітей до 14 років або дітей з інвалідністю

Яку допомогу можна отримати

Військовослужбовці можуть скористатися безоплатною правничою допомогою. Ветерани війни мають право на повний спектр послуг — від консультацій до представництва в суді. Інші військові можуть безкоштовно отримати консультації та допомогу зі складанням документів, за винятком документів для суду.

Таким чином, переведення без згоди можливе лише за чітко визначених умов, а кожен випадок має враховувати як службову необхідність, так і особисті обставини військовослужбовця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.