Могут ли перевести военного на новое место службы без согласия — что говорит закон
Перевод военнослужащего или военнослужащей на новое место службы без их согласия возможен, однако только в случаях, определенных законодательством.
Соответствующие основания, в частности, предусмотрены Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008.
Когда перевод без согласия допускается
Согласно нормам, перевод без согласия возможен в случае назначения на более высокие должности — в порядке продвижения по службе.
Также это допускается при переводе на равнозначные должности:
- в связи с сокращением штатов или организационными изменениями
- по состоянию здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии
- с учетом профессиональных и деловых качеств — по результатам аттестации
- в случаях прямой служебной зависимости с близкими лицами
Кроме того, возможен перевод на более низкие должности без согласия — если невозможно назначить на равнозначную должность при сокращении, по состоянию здоровья или по результатам аттестации.
Отдельно предусмотрено, что перевод возможен и в случае применения наказания в виде служебного ограничения, если военнослужащий не может оставаться на должности, связанной с руководством подчиненными.
Когда перевод запрещен
Закон определяет случаи, когда перевод без согласия не допускается. В частности, если военнослужащий:
- по состоянию здоровья не может проходить службу в другой местности
- имеет членов семьи, которые не могут проживать там по медицинским показаниям
- нуждается в уходе за нетрудоспособными или больными родственниками (при наличии подтверждающих документов)
В то же время военнослужащих, проходящих службу по призыву, могут перемещать без их согласия — в связи со служебной необходимостью или по состоянию здоровья.
Гарантии для военнослужащих с детьми и беременных
Отдельные гарантии предусмотрены для беременных и военнослужащих с детьми. Их запрещено без согласия переводить на более низкие должности по причинам, связанным с:
- беременностью
- наличием детей до 3 лет (до 6 — по медицинским показаниям)
- статусом одинокой матери или отца и наличием детей до 14 лет или детей с инвалидностью
Какую помощь можно получить
Военнослужащие могут воспользоваться бесплатной правовой помощью. Ветераны войны имеют право на все виды правовых услуг — от консультаций до представительства в суде. Другие военнослужащие могут бесплатно получить консультации и помощь в составлении документов, за исключением документов в суд.
Таким образом, перевод без согласия возможен только при четко определенных условиях, а каждый случай должен учитывать как служебную необходимость, так и личные обстоятельства военнослужащего.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.