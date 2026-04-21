  1. В Украине

Могут ли перевести военного на новое место службы без согласия — что говорит закон

19:47, 21 апреля 2026
Перевод возможен только в определенных случаях: от повышения по службе до состояния здоровья и организационных изменений.
Могут ли перевести военного на новое место службы без согласия — что говорит закон
Фото: 38 отдельная бригада морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного
Перевод военнослужащего или военнослужащей на новое место службы без их согласия возможен, однако только в случаях, определенных законодательством.

Соответствующие основания, в частности, предусмотрены Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 10 декабря 2008 года № 1153/2008.

Когда перевод без согласия допускается

Согласно нормам, перевод без согласия возможен в случае назначения на более высокие должности — в порядке продвижения по службе.

Также это допускается при переводе на равнозначные должности:

  • в связи с сокращением штатов или организационными изменениями
  • по состоянию здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии
  • с учетом профессиональных и деловых качеств — по результатам аттестации
  • в случаях прямой служебной зависимости с близкими лицами

Кроме того, возможен перевод на более низкие должности без согласия — если невозможно назначить на равнозначную должность при сокращении, по состоянию здоровья или по результатам аттестации.

Отдельно предусмотрено, что перевод возможен и в случае применения наказания в виде служебного ограничения, если военнослужащий не может оставаться на должности, связанной с руководством подчиненными.

Когда перевод запрещен

Закон определяет случаи, когда перевод без согласия не допускается. В частности, если военнослужащий:

  • по состоянию здоровья не может проходить службу в другой местности
  • имеет членов семьи, которые не могут проживать там по медицинским показаниям
  • нуждается в уходе за нетрудоспособными или больными родственниками (при наличии подтверждающих документов)

В то же время военнослужащих, проходящих службу по призыву, могут перемещать без их согласия — в связи со служебной необходимостью или по состоянию здоровья.

Гарантии для военнослужащих с детьми и беременных

Отдельные гарантии предусмотрены для беременных и военнослужащих с детьми. Их запрещено без согласия переводить на более низкие должности по причинам, связанным с:

  • беременностью
  • наличием детей до 3 лет (до 6 — по медицинским показаниям)
  • статусом одинокой матери или отца и наличием детей до 14 лет или детей с инвалидностью

Какую помощь можно получить

Военнослужащие могут воспользоваться бесплатной правовой помощью. Ветераны войны имеют право на все виды правовых услуг — от консультаций до представительства в суде. Другие военнослужащие могут бесплатно получить консультации и помощь в составлении документов, за исключением документов в суд.

Таким образом, перевод без согласия возможен только при четко определенных условиях, а каждый случай должен учитывать как служебную необходимость, так и личные обстоятельства военнослужащего.

