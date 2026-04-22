Отримали поранення від міни чи боєприпасу — як підтвердити цей факт та отримати допомогу

Ключове — правильно зафіксувати поранення і зібрати всі необхідні докази.

Під час повномасштабної війни ризик отримати поранення від мін і боєприпасів існує для кожного українця — незалежно від того, чи це військовий, чи цивільний. Вибухонебезпечні предмети залишаються однією з найбільших загроз для життя і здоров’я. Для того щоб офіційно підтвердити такі ушкодження та отримати державну підтримку, необхідно пройти процедуру через міжвідомчу комісію.

Що таке міжвідомча комісія та як подати до неї звернення?

Сумське міжрегіональне управління Мін’юсту вказує, що міжвідомча комісія встановлює причинний зв’язок між отриманою травмою та діями ворога, які її спровокували. Вона є колегіальним органом, який приймає рішення шляхом голосування.

Постраждала особа має право звернутися до комісії особисто або ж через законного представника чи уповноважену особу. Заява надсилається у паперовій формі засобами поштового зв’язку, а також може бути відправлена на електронну пошту Міністерства у справах ветеранів.

До заяви також варто додати копію:

документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником або уповноваженою особою – документа, що посвідчує особу постраждалої особи, а також документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженій особі представляти таку особу (для осіб віком до 14 років – свідоцтва про народження);

документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

висновку судово-медичної експертизи, що засвідчує факт отримання поранень чи інших ушкоджень здоров’я від вибухонебезпечних предметів;

довідки медико-соціальної експертної комісії або висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про встановлення особі віком до 18 років категорії “дитина з інвалідністю”;

витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»;

витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження стосовно факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від вибухонебезпечних предметів та/або інших документів, які підтверджують залучення особи до кримінального провадження як потерпілої;

інших документів, які можуть засвідчити одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від вибухонебезпечних предметів на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, заходів, необхідних для забезпечення оборони України.

За наявності технічної можливості заява у паперовій формі та необхідні документи можуть подаватися через центр надання адміністративних послуг.

Як відбувається перевірка документів?

Отримавши заяву, Мінветеранів здійснює її попереднє опрацювання та у разі потреби може надсилати до:

місцевих держадміністрацій – запити про належність населеного пункту або місця події, де одержане ушкодження здоров’я від вибухонебезпечних предметів, до території, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії розмежування, а також до територій, включених до переліку;

територіальних органів ДСНС та Національної поліції – запити про факт застосування вибухонебезпечних предметів у населеному пункті, дату і час такого застосування.

Після опрацювання заява та додані до неї документи, зокрема відповіді на запити, передаються Мінветеранів на розгляд міжвідомчої комісії. Вона також проводить роботу над заявою та доданими до неї документами. Надсилає необхідні запити до підприємств, установ та організацій, у разі потреби уточнює інформацію про постраждалу особу і в місячний строк ухвалює рішення про встановлення факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від вибухонебезпечних предметів.

У разі надходження уточненої інформації про постраждалу особу строк ухвалення рішення міжвідомчою комісією продовжується до 15 днів. Після ухвалення рішення воно протягом 3 робочих днів надсилається заявнику на адресу, зазначену в заяві.

За яких обставин відмовляють у встановленні факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від вибухонебезпечних предметів?

Задовольнити будь-яке звернення комісія не може, адже існує ряд підстав, які є приводом для відмови у встановленні факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від вибухонебезпечних предметів. Це стосується випадків, коли:

поранення чи інші ушкодження здоров’я є наслідком:

вчинення постраждалою особою кримінального або адміністративного правопорушення;

вчинення постраждалою особою дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди своєму здоров’ю;

учинення щодо постраждалої особи кримінального правопорушення з корисливих або інших особистих мотивів цивільними особами, не залученими до безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, заходах, необхідних для забезпечення оборони України;

ушкодження здоров’я від вибухонебезпечних предметів отримано не в період і не на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, заходів, необхідних для забезпечення оборони України;

наявний обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України або злочину проти громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку, судимість за яким не знята і не погашена в установленому законом порядку;

виявлено факт підроблення документів або подання недостовірної інформації про ушкодження здоров’я від вибухонебезпечних предметів;

відсутні документи, що містять підтвердження факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я від вибухонебезпечних предметів;

прийнято уповноваженим органом (особою) рішення про відсутність складу правопорушення в кримінальному провадженні за фактом одержання постраждалою особою ушкодження здоров’я від вибухонебезпечних предметів;

особа, яка одержала ушкодження здоров’я від вибухонебезпечних предметів, перебувала у складі збройних формувань Російської Федерації, окупаційної адміністрації Російської Федерації тощо.

Отже, у сучасних умовах війни надзвичайно важливо своєчасно та правильно зафіксувати факт отримання ушкоджень від вибухонебезпечних предметів, адже це дає постраждалим можливість отримати правовий захист і відповідну підтримку від держави. Чітке дотримання процедури звернення до міжвідомчої комісії, подання повного пакета документів і надання достовірної інформації є ключовими умовами для ухвалення позитивного рішення.

