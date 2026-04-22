  1. В Украине

Получили ранение от мины или боеприпаса — как подтвердить этот факт и получить помощь

08:48, 22 апреля 2026
Ключевое — правильно зафиксировать ранение и собрать все необходимые доказательства.
Фото: МВД
Во время полномасштабной войны риск получить ранение от мин и боеприпасов существует для каждого украинца — независимо от того, военный это или гражданский. Взрывоопасные предметы остаются одной из самых больших угроз для жизни и здоровья. Для того чтобы официально подтвердить такие повреждения и получить государственную поддержку, необходимо пройти процедуру через межведомственную комиссию.

Что такое межведомственная комиссия и как подать в нее обращение?

Сумское межрегиональное управление Минюста указывает, что межведомственная комиссия устанавливает причинную связь между полученной травмой и действиями врага, которые ее спровоцировали. Она является коллегиальным органом, который принимает решения путем голосования.

Пострадавшее лицо имеет право обратиться в комиссию лично или через законного представителя либо уполномоченное лицо. Заявление направляется в бумажной форме средствами почтовой связи, а также может быть отправлено на электронную почту Министерства по делам ветеранов.

К заявлению также следует приложить копию:

  • документа, удостоверяющего личность заявителя, а в случае подачи документов законным представителем или уполномоченным лицом — документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица, а также документа, который предоставляет полномочия законному представителю или уполномоченному лицу представлять такое лицо (для лиц в возрасте до 14 лет — свидетельства о рождении);
  • документа, подтверждающего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков;
  • заключения судебно-медицинской экспертизы, подтверждающего факт получения ранений или других повреждений здоровья от взрывоопасных предметов;
  • справки медико-социальной экспертной комиссии или заключения врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения об установлении лицу в возрасте до 18 лет категории «ребенок с инвалидностью»;
  • выписки из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости»;
  • выписки из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства по факту получения пострадавшим повреждений здоровья от взрывоопасных предметов и/или других документов, подтверждающих привлечение лица к уголовному производству в качестве потерпевшего;
  • других документов, которые могут подтвердить получение пострадавшим повреждений здоровья от взрывоопасных предметов на территории проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины.

При наличии технической возможности заявление в бумажной форме и необходимые документы могут подаваться через центр предоставления административных услуг.

Как происходит проверка документов?

Получив заявление, Минветеранов осуществляет его предварительную обработку и при необходимости может направлять:

  • в местные государственные администрации — запросы о принадлежности населенного пункта или места события, где получено повреждение здоровья от взрывоопасных предметов, к территории, на которой органы государственной власти осуществляют свои полномочия, а также к населенным пунктам, расположенным на линии разграничения, и территориям, включенным в перечень;
  • в территориальные органы ГСЧС и Национальной полиции — запросы о факте применения взрывоопасных предметов в населенном пункте, дате и времени такого применения.

После обработки заявление и приложенные к нему документы, в том числе ответы на запросы, передаются Минветеранов на рассмотрение межведомственной комиссии. Она также проводит работу по заявлению и документам, направляет необходимые запросы в предприятия, учреждения и организации, при необходимости уточняет информацию о пострадавшем лице и в месячный срок принимает решение об установлении факта получения повреждений здоровья от взрывоопасных предметов.

В случае поступления уточненной информации о пострадавшем лице срок принятия решения межведомственной комиссией продлевается до 15 дней. После принятия решения оно в течение 3 рабочих дней направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении.

При каких обстоятельствах отказывают в установлении факта получения повреждений здоровья?

Комиссия не может удовлетворить любое обращение, поскольку существует ряд оснований для отказа. Это касается случаев, когда:

  • ранения или другие повреждения здоровья являются следствием:
  • совершения пострадавшим уголовного или административного правонарушения;
  • совершения действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
  • умышленного причинения себе телесных повреждений или другого вреда здоровью;
  • совершения в отношении пострадавшего уголовного правонарушения из корыстных или других личных мотивов гражданскими лицами, не привлеченными к участию в боевых действиях;
  • повреждение здоровья от взрывоопасных предметов получено вне периода и вне территории проведения соответствующих военных мероприятий;
  • имеется обвинительный приговор суда за преступления против основ национальной безопасности или общественной безопасности, судимость по которому не снята и не погашена;
  • выявлен факт подделки документов или предоставления недостоверной информации;
  • отсутствуют документы, подтверждающие факт получения повреждений;
  • принято решение об отсутствии состава правонарушения в уголовном производстве по данному факту;
  • лицо находилось в составе вооруженных формирований Российской Федерации или оккупационной администрации.

Таким образом, в современных условиях войны крайне важно своевременно и правильно зафиксировать факт получения повреждений от взрывоопасных предметов, поскольку это дает пострадавшим возможность получить правовую защиту и соответствующую поддержку от государства. Четкое соблюдение процедуры обращения в межведомственную комиссию, подача полного пакета документов и предоставление достоверной информации являются ключевыми условиями для принятия положительного решения.

