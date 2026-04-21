  1. В Україні

Нова професія без витрат – як ветеранам отримати безкоштовне навчання

19:34, 21 квітня 2026
Держава компенсує професійне навчання, підвищення кваліфікації та здобуття нової освіти, включно з магістратурою.
В Україні діє державна програма підвищення кваліфікації для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей, яка передбачає безоплатне професійне навчання. Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

Скористатися програмою можуть учасники бойових дій, звільнені зі служби, члени їхніх сімей, особи з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих захисників і захисниць, а також люди з особливими заслугами перед Україною.

Програма передбачає компенсацію вартості навчання за кількома напрямами. Зокрема, йдеться про професійну підготовку або перепідготовку для опанування нової професії, підвищення кваліфікації, здобуття нової спеціальності на базі вже отриманої освіти, а також навчання в магістратурі за наявності ступеня бакалавра.

Кошти за навчання перераховуються безпосередньо навчальним закладам.

Щоб скористатися програмою, необхідно обрати напрям навчання та заклад освіти, подати заяву до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або проживання, пройти профорієнтацію та отримати направлення на навчання. Після цього укладається тристоронній договір між підрозділом, навчальним закладом і учасником програми, після чого можна розпочати навчання.

У Мінветеранів зазначають, що програма дає можливість здобути нові знання або підвищити кваліфікацію без додаткового фінансового навантаження.

