Новая профессия без затрат – как ветеранам получить бесплатное обучение

Государство компенсирует расходы на профессиональное обучение, повышение квалификации и получение нового образования, включая магистратуру.

В Украине действует государственная программа повышения квалификации для ветеранов, ветеранок и членов их семей, которая предусматривает бесплатное профессиональное обучение. Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

Воспользоваться программой могут участники боевых действий, уволенные со службы, члены их семей, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших защитников и защитниц, а также люди с особыми заслугами перед Украиной.

Программа предусматривает компенсацию стоимости обучения по нескольким направлениям. В частности, речь идет о профессиональной подготовке или переподготовке для освоения новой профессии, повышении квалификации, получении новой специальности на базе уже полученного образования, а также обучении в магистратуре при наличии степени бакалавра.

Средства на обучение перечисляются непосредственно учебным заведениям.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо выбрать направление обучения и учебное заведение, подать заявление в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту регистрации или проживания, пройти профориентацию и получить направление на обучение. После этого заключается трехсторонний договор между подразделением, учебным заведением и участником программы, после чего можно приступить к обучению.

В Минветеранов отмечают, что программа дает возможность приобрести новые знания или повысить квалификацию без дополнительных финансовых затрат.

