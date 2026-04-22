Допомога на дитину до року – чи виплатять кошти, якщо минуло більше 90 днів з моменту подання заяви

У Пенсійному фонді уточнили, як працює термін використання коштів допомоги.

Пенсійний фонд України роз’яснив, чи буде виплачена допомога для догляду за дитиною до одного року, якщо з моменту подання заяви минуло понад 90 днів. Відповідь стосується випадку, коли заява була подана в січні на дитину, яка народилася у серпні 2025 року, а банк уже повідомив про відкриття рахунку.

У Пенсійному фонді зазначили, що допомога з січня буде виплачена в повному обсязі, навіть якщо минув тривалий час після подання заяви. Водночас термін використання коштів не пов’язаний із датою звернення.

Згідно з Порядком призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1751 від 27 грудня 2001 року (у редакції постанови № 1805 від 31 грудня 2025 року та з урахуванням змін постанови № 169 від 5 лютого 2026 року), кошти допомоги потрібно використати протягом 90 календарних днів з моменту їх останнього зарахування на рахунок.

У відомстві уточнюють, що цей термін означає можливість розпоряджатися коштами протягом трьох місяців після їх надходження, незалежно від дати подання заяви.

