Пособие на ребенка до года – выплатят ли средства, если прошло более 90 дней с момента подачи заявления

11:04, 22 апреля 2026
В Пенсионном фонде уточнили, как действует срок использования средств пособия.
Пенсионный фонд Украины разъяснил, будет ли выплачено пособие по уходу за ребенком до одного года, если с момента подачи заявления прошло более 90 дней. Ответ касается случая, когда заявление было подано в январе на ребенка, родившегося в августе 2025 года, а банк уже сообщил об открытии счета.

В Пенсионном фонде отметили, что пособие с января будет выплачено в полном объеме, даже если прошло длительное время после подачи заявления. В то же время срок использования средств не связан с датой обращения.

Согласно Порядку назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины № 1751 от 27 декабря 2001 года (в редакции постановления № 1805 от 31 декабря 2025 года и с учетом изменений постановления № 169 от 5 февраля 2026 года), средства помощи необходимо использовать в течение 90 календарных дней с момента их последнего зачисления на счет.

В ведомстве уточняют, что этот срок означает возможность распоряжаться средствами в течение трех месяцев после их поступления, независимо от даты подачи заявления.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отчет ликвидатора как обязательное условие: ВС уточнил правила закрытия дел о неплатежеспособности

Верховный Суд отменил решение апелляции, которая позволила закрыть дело о банкротстве без выплаты вознаграждения ликвидатору.

Штраф за мошенничество не может быть меньше причиненного ущерба: позиция апелляционного суда по делу о псевдосборах на ВСУ

Апелляционный суд пришел к выводу, что штраф за мошенничество, связанное со сбором средств на ВСУ, не может быть меньше суммы причиненного ущерба.

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

В Кабмин подали петицию о разрешении короткоствольного оружия для ветеранов

Ветеранам войны предлагают предоставить право на короткоствольное оружие для самообороны.

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

