Пособие на ребенка до года – выплатят ли средства, если прошло более 90 дней с момента подачи заявления

В Пенсионном фонде уточнили, как действует срок использования средств пособия.

Пенсионный фонд Украины разъяснил, будет ли выплачено пособие по уходу за ребенком до одного года, если с момента подачи заявления прошло более 90 дней. Ответ касается случая, когда заявление было подано в январе на ребенка, родившегося в августе 2025 года, а банк уже сообщил об открытии счета.

В Пенсионном фонде отметили, что пособие с января будет выплачено в полном объеме, даже если прошло длительное время после подачи заявления. В то же время срок использования средств не связан с датой обращения.

Согласно Порядку назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины № 1751 от 27 декабря 2001 года (в редакции постановления № 1805 от 31 декабря 2025 года и с учетом изменений постановления № 169 от 5 февраля 2026 года), средства помощи необходимо использовать в течение 90 календарных дней с момента их последнего зачисления на счет.

В ведомстве уточняют, что этот срок означает возможность распоряжаться средствами в течение трех месяцев после их поступления, независимо от даты подачи заявления.

