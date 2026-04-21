Київстар «ліг» — по всій Україні фіксують проблеми зі зв’язком

21:11, 21 квітня 2026
Користувачі з різних міст скаржаться на збої під час викликів і нестабільний зв’язок.
Київстар «ліг» — по всій Україні фіксують проблеми зі зв'язком
В Україні ввечері 21 квітня зафіксовано масштабний збій у роботі мобільного оператора Київстар.

Користувачі з різних регіонів масово повідомляють про проблеми зі зв’язком, зокрема неможливість здійснювати дзвінки.

За словами абонентів, виклики не проходять або обриваються, а в окремих випадках повністю відсутній зв’язок. Повідомлення про збої надходять із різних міст України, що може свідчити про масштабний характер проблеми.

Користувачі зазначають, що не можуть додзвонитися ні на мобільні, ні на стаціонарні номери. Частина абонентів також скаржиться на нестабільну роботу мережі та перебої зі зв’язком.

Наразі офіційної детальної інформації щодо причин збою немає. Очікується, що оператор надасть пояснення після з’ясування обставин інциденту.

