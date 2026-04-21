Киевстар «лег» — по всей Украине фиксируют проблемы со связью

Пользователи из разных городов жалуются на сбои во время вызовов и нестабильную связь.

В Украине вечером 21 апреля зафиксирован масштабный сбой в работе мобильного оператора Киевстар.

Пользователи из разных регионов массово сообщают о проблемах со связью, в частности о невозможности совершать звонки.

По словам абонентов, вызовы не проходят или обрываются, а в отдельных случаях связь полностью отсутствует. Сообщения о сбоях поступают из разных городов Украины, что может свидетельствовать о масштабном характере проблемы.

Пользователи отмечают, что не могут дозвониться ни на мобильные, ни на стационарные номера. Часть абонентов также жалуется на нестабильную работу сети и перебои со связью.

ОБНОВЛЕНО:

Мобильный оператор отреагировал на инцидент.

Там указывают, что из-за незначительного технического сбоя сегодня у части абонентов наблюдались трудности с исходящими вызовами.

«В настоящее время работа сервиса восстановлена, компания работает в штатном режиме. Приносим извинения за временные неудобства», — подчеркнули в компании.

