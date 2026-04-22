Розірвання шлюбу через суд: що треба знати

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України зазначило, що державна реєстрація актів цивільного стану, зокрема шлюбу та його припинення, має вагоме значення, адже забезпечує належну фіксацію важливих змін у житті людини та захист її прав.

Рішення суду про розірвання шлюбу є остаточним документом і слугує підтвердженням факту припинення шлюбу. Відповідно до статті 115 Сімейний кодекс України після набрання законної сили таке рішення надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його ухвалення. Надалі до Державного реєстру актів цивільного стану громадян вносяться відповідні відомості, а в актовому записі про шлюб проставляється відмітка про розірвання шлюбу.

Відомості про припинення шлюбу також відображаються у витязі з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища. Такий витяг можна отримати у будь-якому відділі ДРАЦС незалежно від місця проживання чи місця складання актового запису.

Для зручності громадян актуальна інформація доступна і в застосунку Дія. В особистому кабінеті відмітка про розірвання шлюбу відображається в актовому записі про шлюб у розділі «Повна інформація».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.