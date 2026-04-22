  1. В Україні

Розірвання шлюбу через суд: що треба знати

16:54, 22 квітня 2026
Рішення суду про розірвання шлюбу є остаточним документом і слугує підтвердженням факту припинення шлюбу.
Фото: ukrinform.com
Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України зазначило, що державна реєстрація актів цивільного стану, зокрема шлюбу та його припинення, має вагоме значення, адже забезпечує належну фіксацію важливих змін у житті людини та захист її прав.

Рішення суду про розірвання шлюбу є остаточним документом і слугує підтвердженням факту припинення шлюбу. Відповідно до статті 115 Сімейний кодекс України після набрання законної сили таке рішення надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його ухвалення. Надалі до Державного реєстру актів цивільного стану громадян вносяться відповідні відомості, а в актовому записі про шлюб проставляється відмітка про розірвання шлюбу.

Відомості про припинення шлюбу також відображаються у витязі з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища. Такий витяг можна отримати у будь-якому відділі ДРАЦС незалежно від місця проживання чи місця складання актового запису.

Для зручності громадян актуальна інформація доступна і в застосунку Дія. В особистому кабінеті відмітка про розірвання шлюбу відображається в актовому записі про шлюб у розділі «Повна інформація».

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Колишні полонені зможуть безкоштовно відновити водійські документи: МВС готує низку пільг

МВС оприлюднило проєкт змін до правил реєстрації авто та видачі посвідчень водія.

Верховний Суд став на бік працівника лісгоспу, якого звільнили під час служби в ТрО

Суд підтвердив, що працівника лісгоспу звільнили без законних підстав у період його служби в територіальній обороні.

ВРП не змогла розглянути питання судді Салая, який санкціонував незаконні НСРД

Причина — відсутність кворуму.

Динамічні системи та альтернативні пропозиції: які зміни пропонує законопроєкт про публічні закупівлі

Боротьба з аномально низькими цінами стає автоматизованою, а вимоги до прозорості власності — безкомпромісними

Звіт ліквідатора як обов’язкова умова: ВС уточнив правила закриття справ про неплатоспроможність

Верховний Суд скасував рішення апеляції, яка дозволила закрити справу про банкрутство без виплати винагороди ліквідатору.

