  В Украине

Расторжение брака через суд: что нужно знать

16:54, 22 апреля 2026
Фото: ukrinform.com
Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины отметило, что государственная регистрация актов гражданского состояния, в частности брака и его прекращения, имеет важное значение, поскольку обеспечивает надлежащую фиксацию важных изменений в жизни человека и защиту его прав.

Решение суда о расторжении брака является окончательным документом и служит подтверждением факта прекращения брака. В соответствии со статьей 115 Семейного кодекса Украины после вступления в законную силу такое решение направляется судом в орган государственной регистрации актов гражданского состояния по месту его вынесения. В дальнейшем в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан вносятся соответствующие сведения, а в актовой записи о браке проставляется отметка о расторжении брака.

Сведения о прекращении брака также отражаются в выписке из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации брака относительно подтверждения добрачной фамилии. Такую выписку можно получить в любом отделе ДРАЦС независимо от места проживания или места составления актовой записи.

Для удобства граждан актуальная информация доступна и в приложении Дія. В личном кабинете отметка о расторжении брака отображается в актовой записи о браке в разделе «Полная информация».

