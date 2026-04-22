Військові можуть оформити заповіт і довіреність без нотаріуса: що змінилося

Як військовим оформити заповіт і довіреність без нотаріуса.

В Україні в умовах воєнного стану військовослужбовці можуть оформлювати заповіти та довіреності навіть без доступу до нотаріуса. Законодавство передбачає альтернативні механізми посвідчення таких документів, що дозволяє врегулювати важливі юридичні питання без зволікань.

Як пояснюють у Мінʼюсті, заповіти та більшість довіреностей (за винятком тих, що стосуються розпорядження нерухомістю, цінними паперами чи корпоративними правами) можуть посвідчувати командири військових частин або інші уповноважені ними особи. Це стосується не лише військовослужбовців ЗСУ, а й представників інших військових формувань, правоохоронних органів та служб цивільного захисту.

Після посвідчення документи передаються через відповідні органи — зокрема Генеральний штаб або Міністерство оборони — до органів юстиції для подальшої реєстрації в державних реєстрах.

Крім того, у випадках, коли військовий перебуває на лікуванні, посвідчити заповіт або довіреність можуть керівники медичних закладів — головний лікар, його заступник або черговий лікар. Такі документи за законом прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Вимоги до оформлення документів

Заповіт складається виключно у письмовій формі із зазначенням дати, місця складання та даних заповідача. Його не можна оформити через представника. Документ обов’язково підписується особисто. Форма та вимоги до змісту заповіту

Текст заповіту складається так, щоб розпорядження заповідача не викликало непорозумінь чи сумнівів під час оформлення спадщини.

Порядок оформлення

Під час оформлення заповіту посадовою чи службовою особою здійснюється установлення особи в порядку та документами, визначеними у статті 43 Закону України «Про нотаріат».

Під час посвідчення заповіту не вимагається подання документів, які підтверджують право військового на майно, що заповідається.

Заповідач може написати заповіт власноручно або надрукувати за допомогою технічних засобів.

Також посадова, службова особа може на прохання заповідача записати заповіт з його слів власноручно або надрукувати за допомогою технічних засобів. У такому разі заповіт вголос зачитується заповідачем, який робить запис перед своїм підписом.

Підписує військовослужбовець заповіт власноручно.

Підписання обов’язково відбувається у присутності посадової, службової особи.

Якщо фізична особа внаслідок фізичної вади або хвороби не може власноручно підписати заповіт, за її дорученням в її присутності та в присутності посадової, службової особи такий документ може підписати інша фізична особа. Про причини, з яких особа, від імені якої посвідчується заповіт, не підписала документ, зазначається у посвідчувальному написі.

Підписати заповіт замість заповідача не можуть:

фізична особа, на користь якої заповідається майно. Вона також не може і бути присутньою під час підписання заповіту;

посадова чи службова особи.

Присутність не менш як двох свідків є обов’язковою умовою при посвідченні заповітів за таких обставин.

Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю.

Ними не можуть бути:

посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт;

спадкоємці за заповітом;

члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом.

Свідки, при яких посвідчено заповіт, зачитують його вголос та ставлять свої підписи на ньому.

У текст заповіту заносяться відомості про особу свідків.

Заповіт складається і посвідчується у двох примірниках. Один з яких, видається заповідачу.

Посвідчення довіреності

Для оформлення довіреності посадовій чи службові особі подають для установлення особи такі ж документи, як і під час посвідчення заповіту.

Вимоги до змісту довіреності

У довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, на які уповноважений представник.

У тексті довіреності зазначаються місце і дата її складення (підписання), прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання представника і особи, яку представляють, а в разі потреби – посади, які вони займають. У довіреності на ім’я адвоката зазначаються місце і дата її складення (підписання), прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, яку представляють, у разі потреби – посада, яку вона займає, а також прізвище, ім’я, по батькові адвоката, номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, організаційна форма здійснення адвокатської діяльності.

У документі зазначається строк, на який вона видана. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.

Довіреність, у якій не зазначена дата її посвідчення, є нікчемною.

Порядок оформлення довіреності

Довіреність підписуються довірителем у присутності посадової, службової особи.

Якщо фізична особа внаслідок фізичної вади або хвороби не може власноручно підписати довіреність, тоді вона підписується у тому ж порядку, що і заповіт відповідно до пункту 7 Порядку.

Не можуть підписати замість довірителя:

фізична особа, на ім’я якої видається довіреність;

посадова, службова особа.

Довіреність посвідчується в одному примірнику.

Вона вручається особі, від імені якої посвідчена, або на прохання такої особи і за її рахунок надсилається за зазначеною нею адресою особі, на ім’я якої видана така довіреність.

Звертаємо увагу, що посадові, службові особи не вправі посвідчувати заповіти і довіреності на своє ім’я або від свого імені, на ім’я або від імені свого чоловіка чи своєї дружини, їх та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер).

Посадові, службові особи при посвідченні заповітів і довіреностей зобов’язані зберігати нотаріальну таємницю та не розголошувати відомості, отримані під час їх посвідчення.

Обов’язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється на осіб, яким про посвідчення заповіту та довіреності стало відомо у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для їх посвідчення як свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

Особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

