Военные могут оформить завещание и доверенность без нотариуса: что изменилось

Как военным оформить завещание и доверенность без нотариуса.

В Украине в условиях военного положения военнослужащие могут оформлять завещания и доверенности даже без доступа к нотариусу. Законодательство предусматривает альтернативные механизмы удостоверения таких документов, что позволяет урегулировать важные юридические вопросы без промедлений.

Как объясняют в Минюсте, завещания и большинство доверенностей (за исключением тех, что касаются распоряжения недвижимым имуществом, ценными бумагами или корпоративными правами) могут удостоверяться командирами воинских частей или другими уполномоченными ими лицами. Это касается не только военнослужащих ВСУ, но и представителей других военных формирований, правоохранительных органов и служб гражданской защиты.

После удостоверения документы передаются через соответствующие органы — в частности Генеральный штаб или Министерство обороны — в органы юстиции для дальнейшей регистрации в государственных реестрах.

Кроме того, в случаях, когда военнослужащий находится на лечении, удостоверить завещание или доверенность могут руководители медицинских учреждений — главный врач, его заместитель или дежурный врач. Такие документы по закону приравниваются к нотариально удостоверенным.

Требования к оформлению документов

Завещание составляется исключительно в письменной форме с указанием даты, места составления и данных завещателя. Его нельзя оформить через представителя. Документ обязательно подписывается лично. Форма и требования к содержанию завещания

Текст завещания составляется таким образом, чтобы распоряжения завещателя не вызывали недоразумений или сомнений при оформлении наследства.

Порядок оформления

При оформлении завещания должностным или служебным лицом осуществляется установление личности в порядке и по документам, определенным статьей 43 Закона Украины «О нотариате».

При удостоверении завещания не требуется предоставление документов, подтверждающих право военнослужащего на имущество, которое завещается.

Завещатель может написать завещание собственноручно или напечатать с помощью технических средств.

Также должностное, служебное лицо может по просьбе завещателя записать завещание с его слов собственноручно или напечатать с помощью технических средств. В таком случае завещание вслух зачитывается завещателем, который делает запись перед своей подписью.

Подписывает военнослужащий завещание собственноручно.

Подписание обязательно происходит в присутствии должностного, служебного лица.

Если физическое лицо вследствие физического недостатка или болезни не может собственноручно подписать завещание, по его поручению в его присутствии и в присутствии должностного, служебного лица такой документ может подписать другое физическое лицо. О причинах, по которым лицо, от имени которого удостоверяется завещание, не подписало документ, указывается в удостоверительной надписи.

Подписать завещание вместо завещателя не могут:

физическое лицо, в пользу которого завещается имущество. Оно также не может присутствовать при подписании завещания;

должностное или служебное лицо.

Присутствие не менее двух свидетелей является обязательным условием при удостоверении завещаний при таких обстоятельствах.

Свидетелями могут быть только лица с полной гражданской дееспособностью.

Ими не могут быть:

должностное, служебное лицо, удостоверяющее завещание;

наследники по завещанию;

члены семьи и близкие родственники наследников по завещанию.

Свидетели, при которых удостоверено завещание, зачитывают его вслух и ставят свои подписи на нем.

В текст завещания вносятся сведения о личности свидетелей.

Завещание составляется и удостоверяется в двух экземплярах. Один из которых выдается завещателю.

Удостоверение доверенности

Для оформления доверенности должностному или служебному лицу подаются для установления личности такие же документы, как и при удостоверении завещания.

Требования к содержанию доверенности

В доверенности должны быть четко определены юридические действия, на которые уполномочен представитель.

В тексте доверенности указываются место и дата ее составления (подписания), фамилия, имя, отчество, место проживания представителя и лица, которого представляют, а при необходимости – должности, которые они занимают. В доверенности на имя адвоката указываются место и дата ее составления (подписания), фамилия, имя, отчество, место проживания лица, которого представляют, при необходимости – должность, которую оно занимает, а также фамилия, имя, отчество адвоката, номер и дата выдачи свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, организационная форма осуществления адвокатской деятельности.

В документе указывается срок, на который она выдана. Если срок доверенности не установлен, она сохраняет силу до прекращения ее действия.

Доверенность, в которой не указана дата ее удостоверения, является ничтожной.

Порядок оформления доверенности

Доверенность подписывается доверителем в присутствии должностного, служебного лица.

Если физическое лицо вследствие физического недостатка или болезни не может собственноручно подписать доверенность, тогда она подписывается в том же порядке, что и завещание в соответствии с пунктом 7 Порядка.

Не могут подписать вместо доверителя:

физическое лицо, на имя которого выдается доверенность;

должностное, служебное лицо.

Доверенность удостоверяется в одном экземпляре.

Она вручается лицу, от имени которого удостоверена, или по просьбе такого лица и за его счет направляется по указанному им адресу лицу, на имя которого выдана такая доверенность.

Обращаем внимание, что должностные, служебные лица не вправе удостоверять завещания и доверенности на свое имя или от своего имени, на имя или от имени своего мужа или своей жены, их и своих родственников (родителей, детей, внуков, деда, бабушки, братьев, сестер).

Должностные, служебные лица при удостоверении завещаний и доверенностей обязаны сохранять нотариальную тайну и не разглашать сведения, полученные при их удостоверении.

Обязанность соблюдения нотариальной тайны распространяется на лиц, которым об удостоверении завещания и доверенности стало известно в связи с выполнением ими служебных обязанностей или иной работы, на лиц, привлеченных для их удостоверения в качестве свидетелей, и на иных лиц, которым стали известны сведения, составляющие предмет нотариальной тайны.

Лица, виновные в нарушении нотариальной тайны, несут ответственность в порядке, установленном законом.

