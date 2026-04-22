Як зареєструвати мотоцикл у 2026 році: що потрібно знати

Які транспортні засоби підлягають реєстрації та які документи потрібно підготувати.

З настанням теплої погоди на дорогах України традиційно збільшується кількість двоколісного транспорту. Водночас придбання мотоцикла передбачає не лише зручність і мобільність, а й обов’язкове дотримання юридичних вимог — насамперед державної реєстрації транспортного засобу.

У ЦНАПі вказують: не кожен двоколісний засіб потребує реєстрації в однаковому порядку, проте державній реєстрації підлягають усі ТЗ, призначені для використання на дорогах загального користування.

Мотоциклом вважається:

двоколісний механічний транспортний засіб (із боковим причепом або без нього)

об’єм двигуна становить 50 куб. см і більше;

потужність електродвигуна — від 4 кВт.

Важливо: Для керування таким транспортом необхідно мати посвідчення водія категорії А. Отримати його можуть особи, які досягли 16-річного віку.

Де можна зареєструвати транспортний засіб?

Сьогодні процедура реєстрації максимально спрощена. Власник нового мотоцикла може звернутися до:

Сервісного центру МВС;

ЦНАПу, що надає відповідні послуги згідно попереднього запису.

Які документи необхідні

Пакет документів залежить від того, де ви придбали мотоцикл та чи був він уже в експлуатації.

1. Базовий перелік (для всіх випадків):

Паспорт громадянина України (з відміткою про місце реєстрації) або ID-картка з витягом про місце проживання;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);.

Якщо звертається не власник — належним чином оформлена довіреність.

2. Для нового мотоцикла (придбаного в автосалоні в Україні) додатково до базового переліку подаються:

Договір купівлі-продажу;

Сертифікат відповідності;

Акт огляду;

Митні документи;

Транзитні номерні знаки (за наявності);

Квитанція про оплату послуги (сплачується безпосередньо під час прийому).

3. Для вживаного мотоцикла, ввезеного з-за кордону також подаються:

Реєстраційний документ транспортного засобу (іноземний техпаспорт);

Акт експертного дослідження (для підтвердження автентичності номерів агрегатів та відповідності ТЗ).

