  1. В Україні

Як зареєструвати мотоцикл у 2026 році: що потрібно знати

22:54, 22 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Які транспортні засоби підлягають реєстрації та які документи потрібно підготувати.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З настанням теплої погоди на дорогах України традиційно збільшується кількість двоколісного транспорту. Водночас придбання мотоцикла передбачає не лише зручність і мобільність, а й обов’язкове дотримання юридичних вимог — насамперед державної реєстрації транспортного засобу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У ЦНАПі вказують: не кожен двоколісний засіб потребує реєстрації в однаковому порядку, проте державній реєстрації підлягають усі ТЗ, призначені для використання на дорогах загального користування.

Мотоциклом вважається:

  • двоколісний механічний транспортний засіб (із боковим причепом або без нього)
  • об’єм двигуна становить 50 куб. см і більше;
  • потужність електродвигуна — від 4 кВт.

 Важливо: Для керування таким транспортом необхідно мати посвідчення водія категорії А. Отримати його можуть особи, які досягли 16-річного віку.

Де можна зареєструвати транспортний засіб?

Сьогодні процедура реєстрації максимально спрощена. Власник нового мотоцикла може звернутися до:

  • Сервісного центру МВС;
  • ЦНАПу, що надає відповідні послуги згідно попереднього запису.

Які документи необхідні

Пакет документів залежить від того, де ви придбали мотоцикл та чи був він уже в експлуатації.

1. Базовий перелік (для всіх випадків):

  • Паспорт громадянина України (з відміткою про місце реєстрації) або ID-картка з витягом про місце проживання;
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);.
  • Якщо звертається не власник — належним чином оформлена довіреність.

2. Для нового мотоцикла (придбаного в автосалоні в Україні) додатково до базового переліку подаються:

  • Договір купівлі-продажу;
  • Сертифікат відповідності;
  • Акт огляду;
  • Митні документи;
  • Транзитні номерні знаки (за наявності);
  • Квитанція про оплату послуги (сплачується безпосередньо під час прийому).

3. Для вживаного мотоцикла, ввезеного з-за кордону також подаються:

  • Реєстраційний документ транспортного засобу (іноземний техпаспорт);
  • Акт експертного дослідження (для підтвердження автентичності номерів агрегатів та відповідності ТЗ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

документи Дія ЦНАП сервісний центр МВС

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]