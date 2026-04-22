Як зареєструвати мотоцикл у 2026 році: що потрібно знати
З настанням теплої погоди на дорогах України традиційно збільшується кількість двоколісного транспорту. Водночас придбання мотоцикла передбачає не лише зручність і мобільність, а й обов’язкове дотримання юридичних вимог — насамперед державної реєстрації транспортного засобу.
У ЦНАПі вказують: не кожен двоколісний засіб потребує реєстрації в однаковому порядку, проте державній реєстрації підлягають усі ТЗ, призначені для використання на дорогах загального користування.
Мотоциклом вважається:
- двоколісний механічний транспортний засіб (із боковим причепом або без нього)
- об’єм двигуна становить 50 куб. см і більше;
- потужність електродвигуна — від 4 кВт.
Важливо: Для керування таким транспортом необхідно мати посвідчення водія категорії А. Отримати його можуть особи, які досягли 16-річного віку.
Де можна зареєструвати транспортний засіб?
Сьогодні процедура реєстрації максимально спрощена. Власник нового мотоцикла може звернутися до:
- Сервісного центру МВС;
- ЦНАПу, що надає відповідні послуги згідно попереднього запису.
Які документи необхідні
Пакет документів залежить від того, де ви придбали мотоцикл та чи був він уже в експлуатації.
1. Базовий перелік (для всіх випадків):
- Паспорт громадянина України (з відміткою про місце реєстрації) або ID-картка з витягом про місце проживання;
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);.
- Якщо звертається не власник — належним чином оформлена довіреність.
2. Для нового мотоцикла (придбаного в автосалоні в Україні) додатково до базового переліку подаються:
- Договір купівлі-продажу;
- Сертифікат відповідності;
- Акт огляду;
- Митні документи;
- Транзитні номерні знаки (за наявності);
- Квитанція про оплату послуги (сплачується безпосередньо під час прийому).
3. Для вживаного мотоцикла, ввезеного з-за кордону також подаються:
- Реєстраційний документ транспортного засобу (іноземний техпаспорт);
- Акт експертного дослідження (для підтвердження автентичності номерів агрегатів та відповідності ТЗ).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.