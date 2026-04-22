Как зарегистрировать мотоцикл в 2026 году: что нужно знать
С наступлением теплой погоды на дорогах Украины традиционно увеличивается количество двухколесного транспорта. В то же время приобретение мотоцикла предполагает не только удобство и мобильность, но и обязательное соблюдение юридических требований — прежде всего государственной регистрации транспортного средства.
В ЦНАПе указывают: не каждое двухколесное средство требует регистрации в одинаковом порядке, однако государственной регистрации подлежат все ТС, предназначенные для использования на дорогах общего пользования.
Мотоциклом считается:
- двухколесное механическое транспортное средство (с боковым прицепом или без него)
- объем двигателя составляет 50 куб. см и более;
- мощность электродвигателя — от 4 кВт.
Важно: Для управления таким транспортом необходимо иметь водительское удостоверение категории А. Получить его могут лица, достигшие 16-летнего возраста.
Где можно зарегистрировать транспортное средство?
Сегодня процедура регистрации максимально упрощена. Владелец нового мотоцикла может обратиться в:
- Сервисный центр МВД;
- ЦНАП, предоставляющий соответствующие услуги по предварительной записи.
Какие документы необходимы
Пакет документов зависит от того, где вы приобрели мотоцикл и был ли он уже в эксплуатации.
1. Базовый перечень (для всех случаев):
- Паспорт гражданина Украины (с отметкой о месте регистрации) или ID-карта с выпиской о месте проживания;
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);.
- Если обращается не владелец — надлежащим образом оформленная доверенность.
2. Для нового мотоцикла (приобретенного в автосалоне в Украине) дополнительно к базовому перечню подаются:
- Договор купли-продажи;
- Сертификат соответствия;
- Акт осмотра;
- Таможенные документы;
- Транзитные номерные знаки (при наличии);
- Квитанция об оплате услуги (оплачивается непосредственно во время приема).
3. Для подержанного мотоцикла, ввезенного из-за границы также подаются:
- Регистрационный документ транспортного средства (иностранный техпаспорт);
- Акт экспертного исследования (для подтверждения подлинности номеров агрегатов и соответствия ТС).
