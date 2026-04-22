Как зарегистрировать мотоцикл в 2026 году: что нужно знать

Какие транспортные средства подлежат регистрации и какие документы нужно подготовить.

С наступлением теплой погоды на дорогах Украины традиционно увеличивается количество двухколесного транспорта. В то же время приобретение мотоцикла предполагает не только удобство и мобильность, но и обязательное соблюдение юридических требований — прежде всего государственной регистрации транспортного средства.

В ЦНАПе указывают: не каждое двухколесное средство требует регистрации в одинаковом порядке, однако государственной регистрации подлежат все ТС, предназначенные для использования на дорогах общего пользования.

Мотоциклом считается:

двухколесное механическое транспортное средство (с боковым прицепом или без него)

объем двигателя составляет 50 куб. см и более;

мощность электродвигателя — от 4 кВт.

Важно: Для управления таким транспортом необходимо иметь водительское удостоверение категории А. Получить его могут лица, достигшие 16-летнего возраста.

Где можно зарегистрировать транспортное средство?

Сегодня процедура регистрации максимально упрощена. Владелец нового мотоцикла может обратиться в:

Сервисный центр МВД;

ЦНАП, предоставляющий соответствующие услуги по предварительной записи.

Какие документы необходимы

Пакет документов зависит от того, где вы приобрели мотоцикл и был ли он уже в эксплуатации.

1. Базовый перечень (для всех случаев):

Паспорт гражданина Украины (с отметкой о месте регистрации) или ID-карта с выпиской о месте проживания;

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);.

Если обращается не владелец — надлежащим образом оформленная доверенность.

2. Для нового мотоцикла (приобретенного в автосалоне в Украине) дополнительно к базовому перечню подаются:

Договор купли-продажи;

Сертификат соответствия;

Акт осмотра;

Таможенные документы;

Транзитные номерные знаки (при наличии);

Квитанция об оплате услуги (оплачивается непосредственно во время приема).

3. Для подержанного мотоцикла, ввезенного из-за границы также подаются:

Регистрационный документ транспортного средства (иностранный техпаспорт);

Акт экспертного исследования (для подтверждения подлинности номеров агрегатов и соответствия ТС).

