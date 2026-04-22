  1. В Украине

Как зарегистрировать мотоцикл в 2026 году: что нужно знать

22:54, 22 апреля 2026
Какие транспортные средства подлежат регистрации и какие документы нужно подготовить.
С наступлением теплой погоды на дорогах Украины традиционно увеличивается количество двухколесного транспорта. В то же время приобретение мотоцикла предполагает не только удобство и мобильность, но и обязательное соблюдение юридических требований — прежде всего государственной регистрации транспортного средства.

В ЦНАПе указывают: не каждое двухколесное средство требует регистрации в одинаковом порядке, однако государственной регистрации подлежат все ТС, предназначенные для использования на дорогах общего пользования.

Мотоциклом считается:

  • двухколесное механическое транспортное средство (с боковым прицепом или без него)
  • объем двигателя составляет 50 куб. см и более;
  • мощность электродвигателя — от 4 кВт.

Важно: Для управления таким транспортом необходимо иметь водительское удостоверение категории А. Получить его могут лица, достигшие 16-летнего возраста.

Где можно зарегистрировать транспортное средство?

Сегодня процедура регистрации максимально упрощена. Владелец нового мотоцикла может обратиться в:

  • Сервисный центр МВД;
  • ЦНАП, предоставляющий соответствующие услуги по предварительной записи.

Какие документы необходимы

Пакет документов зависит от того, где вы приобрели мотоцикл и был ли он уже в эксплуатации.

1. Базовый перечень (для всех случаев):

  • Паспорт гражданина Украины (с отметкой о месте регистрации) или ID-карта с выпиской о месте проживания;
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);.
  • Если обращается не владелец — надлежащим образом оформленная доверенность.

2. Для нового мотоцикла (приобретенного в автосалоне в Украине) дополнительно к базовому перечню подаются:

  • Договор купли-продажи;
  • Сертификат соответствия;
  • Акт осмотра;
  • Таможенные документы;
  • Транзитные номерные знаки (при наличии);
  • Квитанция об оплате услуги (оплачивается непосредственно во время приема).

3. Для подержанного мотоцикла, ввезенного из-за границы также подаются:

  • Регистрационный документ транспортного средства (иностранный техпаспорт);
  • Акт экспертного исследования (для подтверждения подлинности номеров агрегатов и соответствия ТС).

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Каким был средний доход в судебной системе в первом квартале 2026 года по информации ГСА

Государственная судебная администрация обнародовала информацию, демонстрирующую неравенство доходов в судебной системе.

Бывшие пленные смогут бесплатно восстановить водительские документы: МВД готовит ряд льгот

МВД обнародовало проект изменений в правила регистрации авто и выдачи удостоверений водителя

Верховный Суд встал на сторону работника лесхоза, которого уволили во время службы в ТрО

Суд подтвердил, что работника лесхоза уволили без законных оснований в период его службы в территориальной обороне.

ВСП не смог рассмотреть вопрос судьи Салая, который санкционировал незаконные НСРД

Причина — отсутствие кворума.

Динамические системы и альтернативные предложения: какие изменения предлагает законопроект о публичных закупках

Борьба с аномально низкими ценами становится автоматизированной, а требования к прозрачности собственности — бескомпромиссными.

