У Києві судитимуть лікарку через смерть пацієнтки після неправильного діагнозу

19:50, 22 квітня 2026
До суду передали справу лікарки, яку обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків.
У Києві до суду скерували справу лікарки, яка неправильно встановила діагноз 61-річній пацієнтці, що призвело до її смерті. Про це повідомили у прокуратурі.

Пацієнтка перебувала на стаціонарному лікуванні у психіатричному відділенні комунальної лікарні.

За даними слідства, після погіршення стану пацієнтку оглянув черговий лікар, а згодом, коли вона почала втрачати свідомість, її повторно оглянула обвинувачена. Втім, ознаки гострого інфаркту виявлені не були. Через кілька годин жінка померла.

Причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність, спричинена інфарктом. Слідство вважає, що через несвоєчасну діагностику пацієнтка не отримала необхідної медичної допомоги.

Експертиза встановила, що дії лікарки мають ознаки неналежного виконання професійних обов’язків через недбалість, що спричинило смерть людини (ч. 1 ст. 140 КК України).

Санкція статті передбачає, зокрема, обмеження або позбавлення волі на строк до двох років, а також можливу заборону обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю.

