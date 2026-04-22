В Киеве будут судить врача из-за смерти пациентки после неправильного диагноза

В суд передали дело врачу, обвиняемому в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

В Киеве в суд направили дело врача, которая неправильно установила диагноз 61-летней пациентке, что привело к ее смерти. Об этом сообщили в прокуратуре.

Пациентка находилась на стационарном лечении в психбольнице коммунальной больницы.

По данным следствия, после ухудшения состояния пациентку осмотрел дежурный врач, а затем, когда она начала терять сознание, ее повторно осмотрела обвиняемая. Впрочем, признаки острого инфаркта не выявлены. Через несколько часов женщина скончалась.

Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, вызванная инфарктом. Следствие считает, что из-за несвоевременной диагностики пациентка не получила необходимой медицинской помощи.

Экспертиза установила, что действия врача имеют признаки ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей из-за халатности, что повлекло смерть человека (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает, в частности, ограничение или лишение свободы сроком до двух лет, а также возможный запрет занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью.

