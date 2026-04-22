  1. В Україні

У Харкові військові ТЦК вривалися до будинків, били людей і змушували підписувати документи — ДБР

15:34, 22 квітня 2026
За даними слідства, після «обшуків» людей утримували годинами і змушували давати потрібні свідчення.
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру групі військовослужбовців одного з районних ТЦК у Харкові, а також військовим інших підрозділів, які діяли спільно.

Серед фігурантів — майор ТЦК, який обіймав керівну посаду та керував діями спільників.

Він залучив військовослужбовців підрозділу охорони цього ж центру, а також військовослужбовців, до повноважень яких входило здійснення рекрутингу кандидатів до військових частин для подальшого проходження військової служби за призовом під час мобілізації.

За даними Бюро, фігуранти під приводом «здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу під час мобілізації» увірвалися до приватного домоволодіння.

Вказується, що під час проведення так званого «обшуку», спільники представились працівниками СБУ та застосовуючи фізичну силу, погрожуючи зброєю цивільним особам, вимагали зізнання останніх у причетності до вчинення злочинної діяльності, пов’язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Коли один із чоловіків спробував чинити опір, у нього відкрили вогонь, спричинивши йому вогнепальне поранення.

Після цього двох потерпілих силоміць вивезли до приміщення ТЦК, де їх утримували тривалий час, били, погрожували застосуванням зброї та змушували надати інформацію, у якій були зацікавлені спільники. Крім того, фігуранти змушували одного з потерпілих підписати документи, зокрема щодо скасування відстрочки від мобілізації.

Зрештою одного з чоловіків відпустили, іншому вдалося втекти самостійно.

Слідство встановило, що до дій були причетні 6 осіб, які діяли спільно, згідно попередньо розробленого та узгодженого плану. Частина з них — військовослужбовці ТЦК, інші — військові інших підрозділів.

Фігурантам повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини події та інші особи, які можуть бути причетні до злочину.

Харків ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховний Суд став на бік працівника лісгоспу, якого звільнили під час служби в ТрО

Суд підтвердив, що працівника лісгоспу звільнили без законних підстав у період його служби в територіальній обороні.

ВРП не змогла розглянути питання судді Салая, який санкціонував незаконні НСРД

Причина — відсутність кворуму.

Динамічні системи та альтернативні пропозиції: які зміни пропонує законопроєкт про публічні закупівлі

Боротьба з аномально низькими цінами стає автоматизованою, а вимоги до прозорості власності — безкомпромісними

Звіт ліквідатора як обов’язкова умова: ВС уточнив правила закриття справ про неплатоспроможність

Верховний Суд скасував рішення апеляції, яка дозволила закрити справу про банкрутство без виплати винагороди ліквідатору.

Штраф за шахрайство не може бути меншим за завдану шкоду: позиція апеляційного суду у справі про псевдозбори на ЗСУ

Апеляційний суд дійшов висновку, що штраф за шахрайство, пов’язане зі збором коштів на ЗСУ, не може бути меншим за суму завданої шкоди.

