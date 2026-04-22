  1. В Украине

В Харькове военные ТЦК врывались в дома, били людей и заставляли подписывать документы — ГБР

15:34, 22 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным следствия, после «обысков» людей удерживали часами и заставляли давать нужные показания.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении группе военнослужащих одного из районных ТЦК в Харькове, а также военным других подразделений, которые действовали совместно.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Среди фигурантов — майор ТЦК, который занимал руководящую должность и руководил действиями сообщников.

Он привлек военнослужащих подразделения охраны этого же центра, а также военнослужащих, в полномочия которых входило осуществление рекрутинга кандидатов в военные части для дальнейшего прохождения военной службы по призыву во время мобилизации.

По данным Бюро, фигуранты под предлогом «осуществления мероприятий оповещения и призыва граждан на военную службу во время мобилизации» ворвались в частное домовладение.

Указывается, что во время проведения так называемого «обыска» сообщники представились сотрудниками СБУ и, применяя физическую силу, угрожая оружием гражданским лицам, требовали признания последних в причастности к совершению преступной деятельности, связанной со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Когда один из мужчин попытался оказать сопротивление, по нему открыли огонь, причинив ему огнестрельное ранение.

После этого двух потерпевших силой вывезли в помещение ТЦК, где их удерживали длительное время, били, угрожали применением оружия и заставляли предоставить информацию, в которой были заинтересованы сообщники. Кроме того, фигуранты заставляли одного из потерпевших подписать документы, в частности о снятии отсрочки от мобилизации.

В итоге одного из мужчин отпустили, другому удалось сбежать самостоятельно.

Следствие установило, что к действиям были причастны 6 человек, которые действовали совместно, согласно заранее разработанному и согласованному плану. Часть из них — военнослужащие ТЦК, другие — военные других подразделений.

Фигурантам сообщено о подозрении в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Харьков ГБР

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]