В Харькове военные ТЦК врывались в дома, били людей и заставляли подписывать документы — ГБР

По данным следствия, после «обысков» людей удерживали часами и заставляли давать нужные показания.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении группе военнослужащих одного из районных ТЦК в Харькове, а также военным других подразделений, которые действовали совместно.

Среди фигурантов — майор ТЦК, который занимал руководящую должность и руководил действиями сообщников.

Он привлек военнослужащих подразделения охраны этого же центра, а также военнослужащих, в полномочия которых входило осуществление рекрутинга кандидатов в военные части для дальнейшего прохождения военной службы по призыву во время мобилизации.

По данным Бюро, фигуранты под предлогом «осуществления мероприятий оповещения и призыва граждан на военную службу во время мобилизации» ворвались в частное домовладение.

Указывается, что во время проведения так называемого «обыска» сообщники представились сотрудниками СБУ и, применяя физическую силу, угрожая оружием гражданским лицам, требовали признания последних в причастности к совершению преступной деятельности, связанной со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Когда один из мужчин попытался оказать сопротивление, по нему открыли огонь, причинив ему огнестрельное ранение.

После этого двух потерпевших силой вывезли в помещение ТЦК, где их удерживали длительное время, били, угрожали применением оружия и заставляли предоставить информацию, в которой были заинтересованы сообщники. Кроме того, фигуранты заставляли одного из потерпевших подписать документы, в частности о снятии отсрочки от мобилизации.

В итоге одного из мужчин отпустили, другому удалось сбежать самостоятельно.

Следствие установило, что к действиям были причастны 6 человек, которые действовали совместно, согласно заранее разработанному и согласованному плану. Часть из них — военнослужащие ТЦК, другие — военные других подразделений.

Фигурантам сообщено о подозрении в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.

