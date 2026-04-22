Федір Веніславський запропонував нову модель бронювання працівників через рекрутинг до армії

Нардеп запропонував змінити підхід до бронювання працівників: замість грошей — залучення нових людей до служби в армії.

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський озвучив можливий підхід до зміни механізму бронювання працівників під час мобілізації.

За його словами, одним із варіантів може стати модель, за якої підприємства отримуватимуть можливість забронювати ключових працівників шляхом залучення нових людей до служби.

Йдеться про те, що компанія, яка має потребу зберегти певного спеціаліста, могла б забезпечити рекрутинг кількох осіб — наприклад, трьох, п’яти чи навіть десяти — які добровільно погодяться служити в армії. На думку Веніславського, це можуть бути як громадяни України, так і іноземці.

Таким чином, за задумом, держава отримуватиме більше мобілізованих, ніж у разі стандартного підходу, а підприємство — можливість зберегти критично важливого працівника.

Веніславський наголосив, що така модель передбачає не лише фінансову участь бізнесу, а реальне поповнення лав Збройних Сил.

Водночас він зазначив, що, на його думку, така ідея виглядає більш справедливою, адже не призводить до додаткової напруги між різними групами населення через різні рівні доходів і доступ до бронювання.

