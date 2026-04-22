  1. В Україні

Федір Веніславський запропонував нову модель бронювання працівників через рекрутинг до армії

17:01, 22 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нардеп запропонував змінити підхід до бронювання працівників: замість грошей — залучення нових людей до служби в армії.
Фото: Media Center Ukraine
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський озвучив можливий підхід до зміни механізму бронювання працівників під час мобілізації.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, одним із варіантів може стати модель, за якої підприємства отримуватимуть можливість забронювати ключових працівників шляхом залучення нових людей до служби.

Йдеться про те, що компанія, яка має потребу зберегти певного спеціаліста, могла б забезпечити рекрутинг кількох осіб — наприклад, трьох, п’яти чи навіть десяти — які добровільно погодяться служити в армії. На думку Веніславського, це можуть бути як громадяни України, так і іноземці.

Таким чином, за задумом, держава отримуватиме більше мобілізованих, ніж у разі стандартного підходу, а підприємство — можливість зберегти критично важливого працівника.

Веніславський наголосив, що така модель передбачає не лише фінансову участь бізнесу, а реальне поповнення лав Збройних Сил.

Водночас він зазначив, що, на його думку, така ідея виглядає більш справедливою, адже не призводить до додаткової напруги між різними групами населення через різні рівні доходів і доступ до бронювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України бізнес ТЦК мобілізація бронювання Федір Веніславський

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]