  1. В Украине

Федор Вениславский предложил новую модель бронирования работников через рекрутинг в армию

17:01, 22 апреля 2026
Нардеп предложил изменить подход к бронированию работников: вместо денег привлечение новых людей к службе в армии.
Федор Вениславский предложил новую модель бронирования работников через рекрутинг в армию
Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский озвучил возможный подход к изменению механизма бронирования работников во время мобилизации.

По его словам, одним из вариантов может стать модель, при которой предприятия будут получать возможность забронировать ключевых работников путем привлечения новых людей к службе.

Речь идет о том, что компания, которая имеет потребность сохранить определенного специалиста, могла бы обеспечить рекрутинг нескольких человек — например, трех, пяти или даже десяти — которые добровольно согласятся служить в армии. По мнению Вениславского, это могут быть как граждане Украины, так и иностранцы.

Таким образом, по замыслу, государство будет получать больше мобилизованных, чем при стандартном подходе, а предприятие — возможность сохранить критически важного работника.

Вениславский подчеркнул, что такая модель предполагает не только финансовое участие бизнеса, но и реальное пополнение рядов Вооруженных Сил.

В то же время он отметил, что, по его мнению, такая идея выглядит более справедливой, поскольку не приводит к дополнительному напряжению между различными группами населения из-за разных уровней доходов и доступа к бронированию.

Верховная Рада Украины бизнес ТЦК мобилизация бронирование Федор Вениславский

