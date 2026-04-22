Головне, щоб Донбас не став «Путінлендом», — Зеленський відповів на чутки про перейменування регіону в «Донніленд»

Глава держави відкинув використання неофіційних назв і підкреслив: Донбас має залишатися українським.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію, оприлюднену в The New York Times, щодо нібито пропозиції української сторони перейменувати підконтрольні Києву райони Донбасу на «Донніленд».

Він наголосив, що під час офіційних переговорів використовуються виключно усталені назви українських територій.

Президент також підкреслив, що не коментує неофіційні переговорні процеси між сторонами, але ключовим залишається збереження українського статусу Донеччини та Луганщини.

«Під час моїх переговорів інших термінів, ніж Донецька область, Луганська область, наш Донбас, територія України, інших термінів немає, відповідно є документи, в яких все це зазначено.

Що стосується інших назв, я не можу вам коментувати будь-які діалоги між сторонами. На мій погляд, головне, щоб Донецька область, Луганська область залишалась українською землею, щоб не було «Путінленду», — наголосив Володимир Зеленський.

