  В Украине

Главное, чтобы Донбасс не стал «Путинлендом», — Зеленский ответил на слухи о переименовании региона в «Донниленд»

19:40, 22 апреля 2026
Глава государства отверг использование неофициальных названий и подчеркнул: Донбасс должен оставаться украинским.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию, обнародованную в The New York Times, относительно якобы предложения украинской стороны переименовать подконтрольные Киеву районы Донбасса на «Донниленд».

Он подчеркнул, что во время официальных переговоров используются исключительно устоявшиеся названия украинских территорий.

Президент также подчеркнул, что не комментирует неофициальные переговорные процессы между сторонами, но ключевым остается сохранение украинского статуса Донецкой и Луганской областей.

«Во время моих переговоров других терминов, кроме Донецкая область, Луганская область, наш Донбасс, территория Украины, других терминов нет, соответственно есть документы, в которых все это указано.

Что касается других названий, я не могу вам комментировать любые диалоги между сторонами. На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область, Луганская область оставалась украинской землей, чтобы не было «Путинленда», — подчеркнул Владимир Зеленский.

