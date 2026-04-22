Переговори з РФ можуть відновитися: Володимир Зеленський окреслив формат і умови

Україна готова до переговорів у будь-який момент, але майданчики — поза межами РФ і Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перспективи відновлення переговорів із Росією, відповідаючи на запитання щодо можливих термінів і формату діалогу.

Глава держави наголосив, що Україна відкрита до перемовин і готова долучитися до них у будь-який момент та в різних форматах.

«Це від нас не залежить. Ми готові до будь-якого формату, у будь-який момент», — наголосив Глава держави.

Водночас Президент уточнив, що серед пріоритетних майданчиків для переговорів залишаються країни, де такі зустрічі вже відбувалися — передусім Туреччина та держави Близького Сходу.

«Хоча ми, в принципі, не боїмося в будь-який момент зустрічатись в будь-якій державі, окрім Росії і Білорусі, ще раз це підкреслюємо. Впевнений, що трьохстороння зустріч повинна відновитись», — вказав він.

Також Зеленський повідомив, що переговорні команди України та США підтримують постійний контакт.

