  1. В Украине

Переговоры с РФ могут возобновиться: Владимир Зеленский обозначил формат и условия

19:53, 22 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украина готова к переговорам в любой момент, но площадки — за пределами РФ и Беларуси.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перспективы возобновления переговоров с Россией, отвечая на вопрос о возможных сроках и формате диалога.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Глава государства подчеркнул, что Украина открыта к переговорам и готова присоединиться к ним в любой момент и в разных форматах.

«Это от нас не зависит. Мы готовы к любому формату, в любой момент», — подчеркнул Глава государства.

В то же время Президент уточнил, что среди приоритетных площадок для переговоров остаются страны, где такие встречи уже проходили — прежде всего Турция и государства Ближнего Востока.

«Хотя мы, в принципе, не боимся в любой момент встречаться в любом государстве, кроме России и Беларуси, еще раз это подчеркиваем. Уверен, что трехсторонняя встреча должна возобновиться», — указал он.

Также Зеленский сообщил, что переговорные команды Украины и США поддерживают постоянный контакт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война Владимир Зеленский переговоры

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]