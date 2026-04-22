Переговоры с РФ могут возобновиться: Владимир Зеленский обозначил формат и условия

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перспективы возобновления переговоров с Россией, отвечая на вопрос о возможных сроках и формате диалога.

Глава государства подчеркнул, что Украина открыта к переговорам и готова присоединиться к ним в любой момент и в разных форматах.

«Это от нас не зависит. Мы готовы к любому формату, в любой момент», — подчеркнул Глава государства.

В то же время Президент уточнил, что среди приоритетных площадок для переговоров остаются страны, где такие встречи уже проходили — прежде всего Турция и государства Ближнего Востока.

«Хотя мы, в принципе, не боимся в любой момент встречаться в любом государстве, кроме России и Беларуси, еще раз это подчеркиваем. Уверен, что трехсторонняя встреча должна возобновиться», — указал он.

Также Зеленский сообщил, что переговорные команды Украины и США поддерживают постоянный контакт.