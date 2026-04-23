У Раді заявили, що не розглядають зміну глави МВС Ігоря Клименка після теракту в Києві

У «Слузі Народу» заявили, що МВС оперативно відреагувало на події і зробило висновки.

Голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада наразі не розглядає питання зміни міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

За його словами, окремі народні депутати намагаються політизувати теракт у Голосіївському районі Києва, однак такі дії є безпідставними.

Арахамія зазначив, що керівництво патрульної поліції вже пішло у відставку, винні притягнуті до суду, а МВС оперативно відреагувало на подію, провело внутрішні процедури та зробило відповідні висновки.

«Станом на зараз питання зміни глави МВС Верховною Радою не розглядається», — наголосив він.

Однак нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ігоря Клименка з посади міністра внутрішніх справ України. Документ №15185 подали народні депутати Юлія Яцик, Сергій Рудик та Микола Галушко. Ініціатива з’явилася на тлі резонансних подій після теракту в Києві.

