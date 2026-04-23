В Раде заявили, что не рассматривают вопрос об отставке главы МВД Игоря Клименко после теракта в Киеве

В «Слуге Народа» заявили, что МВД оперативно отреагировало на события и сделало выводы.

Глава парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада пока не рассматривает вопрос о смене министра внутренних дел Игоря Клименко.

По его словам, отдельные народные депутаты пытаются политизировать теракт в Голосеевском районе Киева, однако такие действия являются безосновательными.

Арахамия отметил, что руководство патрульной полиции уже ушло в отставку, виновные привлечены к суду, а МВД оперативно отреагировало на событие, провело внутренние процедуры и сделало соответствующие выводы.

«На данный момент вопрос о смене главы МВД Верховной Радой не рассматривается», — подчеркнул он.

Однако напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отставке Игоря Клименко с поста министра внутренних дел Украины. Документ №15185 подали народные депутаты Юлия Яцик, Сергей Рудик и Николай Галушко. Инициатива появилась на фоне резонансных событий после теракта в Киеве.

